Un problema informàtic del proveïdor d'Internet Fastly ha provocat aquest dimarts la caiguda massiva de plataformes i mitjans de comunicació, com la web de Diari de Girona, entre altres. Amazon, PayPal, Twitch o la web de mitjans com 'The New York Times', 'The Guardian' i el Finantial Times estan afectats. També les webs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estan fora de servei. Fastly assegura que ja ho està intentant arreglar. Aquest proveïdor nord-americà proporciona serveis de computació en el núvol.