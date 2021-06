Pirates informàtics van aconseguir accedir a la xarxa del desenvolupador de videojocs estatunidenc Electronic Arts (EA) i van robar part del codi de programació de FIFA 21, va informar dijous la companyia.

"Estem investigant un incident recent d'intrusió a la nostra xarxa en què una quantitat limitada de codi de font de videojocs i eines relacionades van ser robats", va apuntar en un comunicat l'empresa amb seu en Redwood City (Califòrnia, els EUA).

Des de la companyia van assegurar que els hackers no van aconseguir accedir a dades dels jugadors i que "no hi ha raó per a pensar que existeix cap risc per a la privacitat" d'aquests.

Els pirates, per part seva, van penjar aquesta setmana en un fòrum de l'anomenada "dark web" (la internet fosca) un missatge en el qual asseguraven disposar de 780 GB de codi del popular videojoc de futbol FIFA 21 i ho posaven a la venda.

A mitjan maig, un grup de pirates informàtics va atacar una de les majors xarxes d'oleoductes dels Estats Units, operada per l'empresa Colonial, la qual cosa va posar en relleu la vulnerabilitat de les infraestructures clau, que en moltes ocasions no mantenen els seus sistemes al dia amb les últimes actualitzacions de seguretat.

L'atac, perpetrat per hackers de l'organització Darkside situada a Rússia, va obligar la companyia a detenir les seves operacions durant cinc dies, la qual cosa va generar escassetat en el subministrament de combustibles en gran part del sud-est dels EUA, ja que Colonial proveeix el 45% del consum en la costa aquest del país.

Només unes setmanes després, Microsoft va alertar d'una "onada" de ciberatacs amb origen a Rússia contra més de 150 Governs, "think tanks", empreses consultores i organitzacions no governamentals de 24 països, amb especial èmfasi als Estats Units.

En una entrada en el blog oficial de la companyia, el vicepresident corporatiu per a seguretat i confiança dels clients, Tom Burt, va explicar que l'organització identificada després dels atacs és Nobelium.