Després que la publicació Politico destapés fa alguns dies els plans de la Comissió Europea per crear una unitat d'intervenció ràpida davant ciberatacs, aquesta proposta va ser exposada públicament el passat 23 de juny. Sota el nom de Ciber Unitat Conjunta (Joint Cyber Unit), la seva tasca ha de ser reunir l'experiència i els recursos per evitar i combatre els cada vegada més nombrosos ciberatacs que puguin posar en perill els serveis brindats per les administracions públiques dels països membres de la Unió, així com per part de les empreses privades. També hauria d'actuar com a coordinador dels serveis de ciberseguretat privats, com els que ja ofereixen les companyies de productes antimalware, i estendre aquesta coordinació a les comunitats independents dedicades a la ciberseguretat.

El seu àmbit d'actuació seran els incidents i les crisis a gran escala que es donin en el ciberespai, i a ningú se li escapa que el dit acusador de diversos països apuntant a Rússia i la Xina com a culpables d'incidir en diversos aspectes de la vida política, social i econòmica dels països membre de la UE entre altres (com els Estats Units) a través de la manipulació de les xarxes socials o directament dels ciberatacs. Finalment, també haurà d'ajudar a la recuperació després de l'atac perquè els serveis afectats tornin a estar operatius en el mínim temps possible.

A part d'incorporar en la seva estructura a organitzacions de ciberseguretat, com el CERT-EU (l'equip de resposta davant emergències de ciberseguretat que vetlla per les institucions, agències i cossos de la mateixa UE), també incorporarà la unitat de ciberdelicte de l'Europol, o entitats de l'àmbit de la diplomàcia i la defensa. Òbviament, les organitzacions com els CERT's nacionals de cada país membre, també quedaran vinculades d'una manera o altra a aquest equip de resposta ràpida, en el que des de la Comissió Europea s'ha anomenat "necessitat de compartir", i que es contraposa a l'expressió "necessitat de conèixer" en matèria de ciberseguretat, per dotar de sentit a aquesta iniciativa fent que les diferents parts implicades dels diferents països comparteixin informació vital.