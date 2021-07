Es diu així: 42, i és un campus presencial sense classes, sense llibres, sense límit d'edat, obert 24/7 i gratuït. Es tracta d'un concepte innovador i disruptiu que va arribar a Espanya el setembre del 2019 de la mà de Fundació Telefónica amb l'obertura del campus de Madrid, al Distrito Telefónica. Actualment, acaba d'obrir les portes a Urduliz (Biscaia) i, a la tardor del 2021, ho farà a Barcelona y Málaga. Aquests quatre campus són part de la Network 42, formada per més de 30 acadèmies a tot el món, totes elles amb alguna cosa en comú: un 100% d'inserció laboral. Està obert per a totes les persones més grans de 18 anys que aspiren a convertir-se en professionals d'alt nivell i no es requereix cap titulació ni formació prèvia. A més, el campus 42 està obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, perquè els estudiants puguin treballar i aprendre al seu ritme.

Què és 42?

És molt més que un campus de programació. És una acadèmia de valors, d'actitud i d'aprenentatge de "hard i soft skills". Un lloc on es planteja un model disruptiu de formació per a tots els perfils digitals demanats pel mercat laboral. I ho fa trencant esquemes, amb una metodologia basada en la gamificació i "el peer to peer". Es tracta d'un espai en el qual es fomenta la creativitat, l'esforç, la superació i el treball en equip, basat en una filosofia centrada en "aprendre a aprendre". Amb tot això, 42 és l'aprenentatge del present.

Hi ha moltes branques per triar: programació orientada a objectes, programació mòbil, ciberseguretat, intel·ligència artificial, Big Data, programació de xarxes, programació 3D i molt més.

Què s'estudia a 42?

El procés d'aprenentatge sol durar 3 anys de mitjana i segueix una metodologia basada en projectes de les diferents branques de la programació. 42 és un campus viu: en l'actualitat existeixen més de 100 projectes que van creixent i actualitzant-se constantment. Aquests s'organitzen com un arbre de programació amb 21 nivells als qual els estudiants s'enfronten, com si d'un videojoc es tractés, superant les fases i adquirint coneixements competencials.

Un cop superada una part obligatòria i comuna per a tots, els estudiants poden triar el seu camí seleccionant la branca d'especialització més d'acord amb els seus interessos. Hi ha moltes branques per triar: el pla d'estudis inclou programació orientada a objectes, programació mòbil, programació funcional, ciberseguretat, intel·ligència artificial, enginyeria inversa, codi maliciós, programació de nuclis, Big Data, programació de xarxes, programació 3D i molt més.

Metodologia 42

En la metodologia "peer-to-peer learning" o d'aprenentatge entre iguals, el més valuós és aprendre del company o companya. És un model educatiu en què els estudiants aprenen els uns dels altres a través del treball col·laboratiu compartint i superant reptes i, sobretot, avaluant-se entre ells.

Els estudiants no han de preocupar-se si no saben res de programació prèviament, aquest aprenentatge és igual de vàlid tant per als que en saben com per als que no. Aquesta és una de les claus de l'èxit de 42: funciona per a tothom i hi aprèn tothom, el que en sap més i el que no en sap tant. En aquest procés, el més important és que els estudiants no competeixen entre ells, sinó que entenen que per avançar en la metodologia han de col·laborar i treballar mà a mà.

D'altra banda, 42 és un aprenentatge basat en projectes. En ell, els estudiants obtenen un coneixement més profund de la tecnologia a través de l'exploració activa de desafiaments i problemes del món real. Aprenen fent i pensant críticament en lloc de seguir instruccions i memoritzar.

Com s'accedeix a 42?

Per poder accedir a campus 42 com a estudiant cal superar dues fases: un test d'habilitats en línia de 2 hores i 15 minuts com a màxim i un període de selecció presencial de 26 dies consecutius al campus anomenat "la piscina".

Aquesta última prova del procés de selecció consisteix en 26 dies consecutius de treball submergit a 42 i on cal "tirar-se a la piscina". És a dir, cal atrevir-se. Suposa una immersió total en el món del codi on els que saben nedar més ensenyen els que en saben menys i entre tots tracten d'arribar fins al final. No cal saber programar, només atrevir-se a intentar-ho. Suposa projectes diaris que brinden l'oportunitat als candidats d'obtenir una base sòlida en llenguatge C mentre aprenen a treballar al costat dels seus companys. Programació 7 dies a la setmana, dia i nit, al costat de moltes altres persones en una situació d’incertesa idèntica.

La piscina està dissenyada de manera que tant els candidats -els anomenats pisciners-, com 42 puguin validar si aquest model educatiu és adequat per a tots dos. En qualsevol cas, l’experiència resulta apassionant per a tots ells, sense importar el resultat final.

Un dels principals objectius de 42 és trencar la bretxa de gènere en el món de la programació. Per a això, es reserven un 30% de les inscripcions per a dones i s'impulsen diferents iniciatives per fomentar les vocacions STEM.

Quants campus 42 hi ha i on són?

Després de l'èxit del primer campus de programació 42 a París, s'ha creat una xarxa global de 42 arreu del món: la 42 Network. En l'actualitat són 36 els campus i la revolució no deixa de créixer: Amsterdam, Tòquio, Roma, Moscou, Bangkok, Wolfsburg, Brussel·les, Adelaida, Sao Paulo, el Quebec...

Després de la gran acollida del campus de 42 Madrid, Fundació Telefónica ha apostat per expandir aquest model a Espanya i juntament amb altres aliats ha portat el projecte a altres punts del territori nacional: Urduliz (amb la col·laboració amb la Diputació Foral de Biscaia), Màlaga (amb la col·laboració l'Ajuntament de Màlaga), Barcelona (amb la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament) i Alacant (gràcies a la col·laboració amb la Generalitat Valenciana).

42 neix amb la idea d'esdevenir un referent d'innovació en els diferents territoris del país i amb el ferm compromís de captar talent tecnològic.

Amb aquests nous campus, Fundació Telefónica i els seus socis estratègics fan un pas més i s'anticipen a l'escenari professional del futur. Tot amb la finalitat de donar resposta a les necessitats del mercat laboral i preparar la societat per a les noves professions digitals. 42 neix amb la idea d'esdevenir un referent d'innovació en els diferents territoris del país i amb el ferm compromís de captar talent tecnològic i apostar per la formació digital per a tota la societat.

En l'actualitat, hi ha 30.000 persones inscrites als campus de Madrid i Urduliz, i s'acaben d'obrir per a Barcelona i Màlaga. Les inscripcions estan permanentment obertes i són gratuïtes. Pots registrar-t’hi aquí.