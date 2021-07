Catalunya manté la cinquena posició com a país digitalment avançat a Europa amb un grau de digitalització del 64,75%, 12 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Així es desprèn de la segona edició de l'índex 'Digital Economy and Society Index' (DESI) Catalunya 2020, que situa el país al capdavant del rànquing en connectivitat, gairebé 16 punts per sobre de la mitjana europea, especialment per la cobertura i desplegament de banda ampla fixa de molta alta capacitat. Entre els aspectes a millorar, destaca la categoria d'integració de tecnologia digital a les empreses, que ha baixat una posició i se situa en l'onzè lloc. Les vendes de les pimes per Internet, milloren tres esglaons, però encara estan per sota de la mitjana europea.

Aquesta és la segona vegada que es presenten els resultats del DESI calculat per a Catalunya d'acord amb la metodologia de la Comissió Europea, gràcies a la col·laboració, entre el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad de la Universitat de Deusto i el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno). Les dades de l'informe no recullen l'impacte de la covid en la digitalització de la societat, que no es veuran reflectides fins a l'edició del 2021.

L'índex del 64,75% de grau de digitalització obtingut situa Catalunya només per darrere dels països nòrdics que històricament han liderat el desenvolupament digital a Europa: Finlàndia (72,31%), Suècia (69,74%), Dinamarca (69,15%) i Holanda (67,69%). «Catalunya té molt bones condicions per assumir els reptes de la transformació digital que estem vivint», ha assegurat el coordinador del Lab d'Economia Digital d'Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad de la Universitat de Deusto, Agustín Zubillaga, durant la presentació de l'informe. En relació amb la connectivitat, Catalunya presenta resultats superiors a la mitjana en totes les subdimensions, excepte l'índex de preus, on es troba en una posició més endarrerida. Respecte de l'edició 2019, Catalunya manté la quarta millor dada europea en capital humà, millorant gairebé en 4 punts el resultat anterior. En aquesta categoria, el territori català ocupa el primer lloc del rànquing en persones graduades en TIC. Aquest lideratge no es trasllada, també, al nombre d'especialistes tecnològics presents, un indicador en el qual, tot i situar-se per sobre la mitjana europea, ocupa l'onzena posició. A més, també millora dues posicions en serveis públics digitals, fins al setè lloc i escala una posició en ús de serveis d'Internet, on es troba en el vuitè esglaó.

Pel que fa als valors on s'evidencien punts de millora, destaquen les transaccions en línia de la ciutadania -banca electrònica i compres i vendes en línia-, on els resultats, tot i millorar, estan lleugerament per sota de la mitjana de la UE-28. També les vendes de les pimes per Internet encara es troben en un nivell inferior a la mitjana europea. A més, Catalunya es troba en les posicions finals del rànquing amb relació a l'ús de les dades massives per part de les empreses. El secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, ha afirmat que resultats de l'índex DESI permeten ser «optimistes» i demostren que «Catalunya estava ben preparada per entomar els reptes que la pandèmia ens va posar al davant». Ferrer ha pronosticat que l'edició del 2021 mostrarà l'acceleració de la digitalització arran del confinament i les restriccions. En la mateixa línia, el gerent del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), Xavier Sellarès ha destacat que Catalunya «segueix comptat amb un desenvolupament superior a la mitjana europea en totes les dimensions» d'aquest índex i, per tant, «consolidant la fortalesa digital».