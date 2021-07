La 'remasterització' de videojocs està de moda; això consisteix a agafar un títol amb una certa antiguitat (però que en el seu moment hagi estat d'èxit) i, sense variar - almenys no ostensiblement - les seves mecàniques de joc, actualitzar els seus gràfics per aprofitar la potència del maquinari actual. Ho hem vist en títols coneguts de sagues com Resident Evil, Total War, Halo, Hitman, o Crash Bandicoot, i en títols de culte com The Last of Us. La remasterització de videojocs és, sobretot, un art practicat pels estudis i les productores que, d'aquesta manera, donen un caramel als fans del títol original, que poden continuar jugant-lo en les noves plataformes i esprémer tot el seu potencial i, de pas, aquestes empreses també s'ingressen alguns diners d'un producte que ja està desenvolupat i que només fa falta actualitzar (la qual cosa, si es vol fer bé, tampoc és tasca fàcil), però també per part dels aficionats.

Segons explica el blog One Zero, dedicat a l'impacte de la tecnologia en la societat, els aficionats als videojocs han estat desenvolupant tecnologia basada en intel·ligència artificial per realitzar, per exemple, el redimensionat des dels entorns pixelats en dues dimensions propis dels jocs dels 80 i 90. Segons aquest post, una de les eines emprades per aquest col·lectiu d'aficionats són els algorismes ESRGAN, capaços de generar textures per imatges en alta resolució, partint d'imatges equivalents en baixa resolució.

Aquestes eines formen part de la família GAN (sigles en anglès de Xarxa Generativa Antagònica), que consisteix en eines per generació d'imatges en les quals treballen dos algorismes d'intel·ligència artificial diferents i complementaris: un encarregat de generar la imatge (en aquest cas, la textura que s'aplicarà als objectes 3D del joc), i l'altre de verificar que aquesta textura és realista. Per a la generació de la imatge, l'algorisme ESRGAN parteix d'una imatge existent en baixa resolució. Per escalar imatges a una major resolució, el que fa l'algorisme és fixar-se en les variacions de color entre píxels de la imatge per a inserir el detall que 'creï', el qual ha d'anar aquí basant-se en les imatges que ha vist prèviament. Els aficionats a la remasterització de videojocs han entrenat aquests motors amb imatges extretes d'altres videojocs i còmics, però el seu treball es limita a tocar les textures, mentre que els estudis aprofiten la disponibilitat del codi font per tocar els dissenys en 3D i, fins i tot, la mecànica.