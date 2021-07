Smartech Clúster acaba de posar en marxa la seva Oficina Acelera Pyme, que s'uneix a les gairebé 90 oficines per tota Espanya de Red.es, per a facilitar de forma totalment gratuïta la digitalització de les petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors de tots els sectors. Per a això, ha incorporat, a l'equip ja existent, un assessor expert en transformació digital i planificat diverses activitats de sensibilització al juliol que s'incrementaran exponencialment al llarg dels pròxims mesos. Les Oficines Acelera Pyme, posades en marxa en tota Espanya per Red.es, entitat pública adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, compten amb un pressupost global de 8 milions d'euros, dels quals Red.es aportarà 6,3 i les entitats beneficiàries la resta. Les actuacions estan cofinançades amb fons FEDER de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu plurinacional d'Espanya FEDER 2014-2020 (POPE) sota el lema «Una manera de fer Europa».

La pandèmia i el seu efecte en totes les estructures socioeconòmiques del país ha provocat la necessitat d'abordar una digitalització accelerada que ja no té marxa enrere. Amb aquesta Oficina, que s'emmarca en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional «Una manera de fer Europa», Smartech Clúster ha fixat com a objectiu arribar a un públic molt més ampli en multiplicar els seus recursos, activitats i serveis. Per tant, la principal missió de l'Oficina Acelera Pyme de Smartech Clúster serà fomentar la col·laboració entre les organitzacions que integren el clúster i les seves potencials empreses usuàries per a afavorir sinergies i respondre a l'elevada demanda actual de tecnologies digitals innovadores i falta de formació. «Augmentar els coneixements i les possibilitats d'emprenedors i empreses és l'única cosa que els permetrà continuar sent competitius en aquesta nova realitat», explica Susana Prieto, Clúster Manager de Smartech. En aquest sentit, també es pretén, amb la celebració de diferents activitats de divulgació relacionades amb noves tecnologies i conceptes nous, incrementar el nivell de consultes i aconseguir que qualsevol usuari pugui resoldre els seus dubtes de forma totalment gratuïta de la mà d'un equip d'experts.

Tres eixos d'actuació en suport a la digitalització

Són tres línies d'actuació sobre les quals girarà l'Oficina Acelera Pyme de Smartech. En primer lloc, les accions de sensibilització com a organització de jornades sobre l'aplicació de tecnologies digitals, metodologies i instruments de finançament. En segon lloc, l'assessorament i suport personalitzat a les PIMES en el seu procés de transformació digital resolent els seus dubtes i consultes en format presencial o en línia. I finalment, la generació de continguts associats a l'adopció de noves tecnologies i processos que seran en la seva majoria audiovisuals per a la seva difusió a través de les xarxes socials. A més, versaran sobre temes inèdits com l'impacte dels bessons digitals.

L'Oficina Acelera Pyme de Smartech també oferirà altres serveis gratuïts com la Tramitació d'ajudes a la transformació digital, l'organització de trobades entre empreses i proveïdors de solucions digitals innovadores, la realització de diagnòstics de transformació digital i la trobada entre assessors i proveïdors tecnològics experts. Des de la seva fundació, el clúster Smartech, que està reconegut com a Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) per part del Ministeri d'Indústria, ha dut a terme més de 300 iniciatives de foment de la digitalització empresarial en els diversos sectors econòmics, moltes d'elles amb el suport d'alguna administració pública, local, autonòmica, nacional o europea, o en col·laboració amb alguna entitat representativa d'un sector demandant de tecnologia.