La irrupció de les energies renovables, especialment la solar, està posant de manifest la importància de l'eficiència energètica i la necessitat de barrejar aquest model centralitzat, amb la generació distribuïda de producció energètica entre molts petits i mitjans propietaris, sempre basat en energia verda.

Històricament la xarxa elèctrica s'ha gestionat de forma centralitzada. És a dir, que una o diverses empreses generen l'energia i distribueixen aquesta electricitat als usuaris finals. La producció energètica es genera en centrals amb fonts que no sempre són d'origen renovable i que sovint estan allunyades dels punts de subministrament.

El model de gestió centralitzada exigeix ​​grans xarxes de distribució d'alta tensió, cosa que encareix el preu, augmenta les agressions mediambientals, genera pèrdues d'energia en el transport i en la distribució... És a dir, és costós per al consumidor, contaminant i poc eficient des del punt de vista energètic.

El sistema de generació distribuïda, per contra, democratitza la gestió de l'energia i es basa en la provisió d'electricitat a través de sistemes que es troben molt propers als llocs on es consumeix, evitant així la fuga d'energia i utilitzant fonts renovables com ara instal·lacions fotovoltaiques.

Entre d'altres grans beneficis mediambientals i econòmics, la generació distribuïda redueix l'emissió de CO2 i altres gasos contaminants, rebaixa el preu de mercat majorista d'electricitat i augmenta la seguretat del subministrament al dependre menys d'altres energies importades de l'exterior.

Cap a un nou model d'autoconsum energètic

Tot això ha provocat que la generació distribuïda hagi estat un dels pilars fonamentals sobre els quals s'ha donat suport a la transició energètica. Aquest model afavoreix l'autoconsum i la implantació de plaques solars perquè cada llar es pugui produir la seva pròpia electricitat.

Les empreses d'energia solar són les que estan impulsant aquesta reconversió. Energia 100% verda i estalvi entre el 10% i el 20% de la factura de la llum gràcies a l'ús intensiu de la tecnologia i les dades. Aquesta és la proposta de valor d’Holaluz, l'empresa que col·loca l'usuari al centre de les seves decisions i construeix amb ell una relació a llarg termini basada en la confiança, un pacte entre els clients, la companyia i el planeta.

Segons la seva cofundadora i presidenta executiva, Carlota Pi, la seva aposta per la implantació de plaques solars busca "connectar persones a l'energia verda". La seva oferta inclou la instal·lació i gestió dels panells perquè, gaudint d'estalvi en la factura des del primer dia, la instal·lació s'autofinanci sense que el client hi hagi de posar un euro de la seva butxaca.

Què puc fer jo per canviar el planeta?

Instal·lar plaques solars a la teva teulada i unir-te a la Revolució. Així de fàcil. #LaRevolucióDeLesTeulades és un moviment capaç de canviar el món i que busca transformar el màxim nombre possible de metres quadrats de teulades infrautilitzades en energia verda per a 40 milions de persones. Holaluz s'encarrega de la instal·lació de les plaques solars sense desemborsament inicial per part dels propietaris, gestiona la producció d'energia i, a canvi, ofereix un descompte fix mensual en la factura de llum des del primer mes. Amb atenció personalitzada i total flexibilitat, financen les plaques en fins a 15 anys i li faciliten la vida amb una única factura que inclou la quota de finançament de les plaques solars i el consum de llum mensual.

La proposta persegueix a més l'eficiència energètica, ja que es compra l'energia sobrant d'uns clients per proveir els altres. És a dir, com més metres quadrats de teulada se sumin a la Revolució, més energia verda es consumeix i més CO2 s’estalvia al planeta.

Tant si vius en una comunitat de veïns com en una casa particular, la instal·lació de plaques solars és molt senzilla. Visquis on visquis, descobreix com seria la teva quota personalitzada. Més de 5.300 teulades a tot Espanya ja s'han unit ja a la revolució verda amb la qual estalvia la butxaca i també el planeta.

Tot el que cal saber sobre plaques i energia solar per estalviar diners a casa

Què és l'energia solar fotovoltaica?

És una font d'energia renovable que produeix electricitat a partir de la radiació solar. A l’estar exposats a la radiació solar, els mòduls fotovoltaics s'exciten i creen electricitat. Avui dia es considera la font d'electricitat més barata i la de més potencial en els propers anys. En els últims 15 anys l'eficiència de les plaques solars s'ha multiplicat per 1,5. És a dir, que d'una mateixa placa ara en podem treure 1,5 vegades més energia.

Per què hem d’instal·lar plaques solars a casa?

Per poder multiplicar la generació d'energia d'origen renovable. Transformant les teulades de llars i empreses, és possible passar del 39% de producció elèctrica renovable actual al 81% a Espanya. Potenciant l'energia solar estarem cada vegada més a prop d'un món que funcioni al 100% amb energia verda. A més, l'estalvi en el transport de l'energia evita pèrdues i fa més eficient tot el procés, cosa que permet traslladar aquest estalvi a la factura de la llum dels usuaris.

Què inclou una instal·lació solar?

Per tenir un sistema d'autoconsum d'energia són necessàries una o diverses plaques solars i un inversor de corrent continu a corrent altern amb un cable connectat a les plaques fotovoltaiques.

Els panells solars converteixen l'energia del sol en electricitat. Però aquesta electricitat és incompatible amb la que es fa servir a les llars, 220 V en corrent altern. L'electricitat de les plaques és de corrent continu i d'un voltatge inestable. Per això, per connectar les plaques a la instal·lació elèctrica cal un inversor, que s'adapta en tot moment i de manera gairebé instantània a les condicions meteorològiques i extreu la màxima quantitat d'energia possible de les plaques solars.

La instal·lació incorpora a més un magnetotèrmic i un diferencial per a una seguretat total.

És rendible instal·lar plaques solars a casa?

Les plaques solars revaloren l'habitatge i ofereixen un estalvi mensual en la factura de la llum. Són una inversió que es pot amortitzar en els primers 7 a 10 anys, tot i que dependrà del tipus i mida d'instal·lació. Les plaques, per la seva banda, tenen un temps de vida de 25 a 30 anys.

Quant pesa una placa solar?

Cada placa pesa al voltant de 20 quilograms.

És legal posar plaques solars a la teulada?

Per descomptat. Sempre ha estat legal instal·lar plaques solars, però ara amb la regulació actual (Reial Decret 244/2019 d'autoconsum), és molt més senzill, ja que els tràmits administratius s'han reduït significativament i s'han eliminat barreres econòmiques com l'obligació d'instal·lar un comptador de generació per a una instal·lació individual o l'anomenat "impost al sol".

A més, la nova regulació permet aprofitar l'energia excedentària de manera simple, reduint els temps d'amortització del cost de la instal·lació.

Si encara et sorgeixen dubtes, pots saber més sobre energia i plaques solars al webinari solar d’Holaluz.