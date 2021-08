L'aplicació de missatgeria WhatsApp ha implementat amb la seva última versió la nova funció que permet enviar fotografies i vídeos que s'eliminen automàticament després de veure's una vegada.

'Visualització única' és una nova opció per als missatges temporals, amb la qual els usuaris poden enviar imatges i vídeos efímers que desapareixen del xat després de ser vists pel destinatari, la qual cosa incrementa el nivell de privacitat d'aquests continguts.

Aquesta opció es dirigeix especialment a contingut sensible, com a contrasenyes, informació personal o fotografies, que els usuaris envien als seus contactes per motius concrets (per exemple, per a una reserva grupal), però no volen que estiguin disponibles més del necessari.

WhatsApp ha assegurat en un comunicat que els continguts que es veuen una única vegada i després s'autoeliminen estan protegits pel xifratge d'extrem a extrem, igual que els xats i la resta de continguts que en ells es comparteixen.

La 'Visualització única' està disponible per a tots els usuaris de WhatsApp que hagin actualitzat a l'última versió de l'aplicació.