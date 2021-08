L'Institut Nacional de Ciberseguretat ha detectat dos nous tipus de fraus mitjançant WhatsApp que podrien estar relacionats, ha informat l'Institut mitjançant el web de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta. En el primer dels casos la víctima és extorsionada i difamada mitjançant els seus contactes de WhatsApp a causa de un suposat préstec i impagament recent. El préstec inicial es realitza mitjançant una aplicació destinada per aquesta finalitat i després de passar un dia comencen a arribar missatges difamatoris als seus contactes. En el segon cas, els ciberdelinqüents suplanten la identitat de la víctima i sol·liciten als seus contactes de WhatsApp una quantitat de diners. En aquest 'modus operandi' el ciberdelinqüent crea un perfil fals amb el nom i la foto de la víctima, mentre el telèfon des del qual s'ha creat el perfil és un número internacional.

L'Institut Nacional de Ciberseguretat, amb seu a León, recomana als usuaris afectats que no es realitzi per cap concepte pagament o transferència de diners, al mateix temps que s'ha de contrastar la informació i investigar qui l'està sol·licitant. També recomana que, si s'ha instal·lat alguna aplicació i s'ha sol·licitat un préstec mitjançant aquesta, s'elimini i s'intenti contactar amb el servei que ha realitzat el préstec mitjançant el web. «És recomanable escanejar el dispositiu amb un antivirus actualitzar per descartar qualsevol mena de malware», ha afegit l'Institut Nacional de Ciberseguretat. En el cas que s'hagi accedit al xantatge i efectuat el pagament de bitcoins, cal recopilar totes les evidències de les quals es disposi (captures de pantalla, e-mails o missatges) i contactar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per presentar una denúncia.