BBVA va ser pioner en el desenvolupament de la seva banca mòbil per a iPhone i poc després van arribar les versions per als diferents sistemes operatius que convivien llavors. Mariano de la Escalera formava part de l’equip des dels seus inicis i, avui dia, és el responsable d’arquitectura informàtica bancària de BBVA a Espanya. Ha vist com l’equip ha crescut des d’aquell llançament. Un equip del qual Ángela Cobos forma part avui dia com a responsable de la Factoria Digital de BBVA a Espanya. Tots dos comparteixen la seva visió sobre l’app de BBVA.

¿Com va néixer l’app de BBVA?

Mariano: La banca digital de BBVA neix fa 25 anys, però el 2007 el mercat del mòbil canvia amb la presentació del primer iPhone. Fins llavors, els terminals mòbils podien utilitzar bbva.mobi. El 2011 ens vam convertir en el primer banc a Espanya a llançar al mercat una app nativa per al sistema operatiu iOS. Després vindrien les versions per a Android, Blackberry, Windows Phone i les diferents tauletes.

¿Quines reticències hi havia per part d’aquells primers usuaris?

Mariano: Al principi, els usuaris tenien una certa reticència a adquirir smartphones pel seu preu, per la complicació en la utilització, etc. Amb el temps es va anar adquirint una certa cultura en el seu ús i quan van aparèixer les apps modernes ja hi havia més confiança en els desenvolupaments. Per a BBVA sempre va ser important la seguretat, per això, hi vam afegir la possibilitat de bloquejar la targeta, per reforçar aquesta sensació de seguretat davant un entorn nou com era el digital.

¿Quin creieu que va ser el punt d’inflexió en què l’ús de l’app va començar a créixer exponencialment?

Mariano: El moment de popularització de l’ús de l’app podem situar-lo el 2014 o 2015 aproximadament, coincidint amb l’extensió de l’ús dels smartphones i l’accés a internet dels dispositius. Ángela: Vam ser capaços de capitalitzar l’oportunitat, ja que feia anys que ens preparàvem per a aquell moment. Vam iniciar el camí d’incorporar serveis digitals en l’aplicació mòbil que facilitaven la vida al client com la possibilitat d’obrir un compte per canals digitals, que utilitza tècniques d’identificació biomètrica avançades. Va començar sent una app de consulta i per a petites operacions com les transferències, i s’ha convertit en una eina capaç d’analitzar les dades i donar consells als usuaris.

¿Què ens espera en el futur?

Ángela: La nostra màxima ha sigut sempre la de sorprendre els usuaris i fer-los la vida més fàcil. Els nostres clients cada vegada són més exigents i volem seguir proposant-los solucions i experiències diferencials. El nostre objectiu és facilitar-los la presa de decisions, millorant la seva salut financera i acompanyant-los cap a una economia més sostenible.