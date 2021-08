Després de diversos mesos esperant l'arribada de l'estiu i, en conseqüència, les vacances, els espanyols ja han pogut reservar els seus destins per tractar de desconnectar d'uns mesos durs en el que a la crisi sanitària es refereix i les derivades restriccions. Seran unes vacances atípiques perquè la crisi prossegueix el seu curs, però això no implica que hàgim de prendre precaucions pel que fa a la ciberseguretat per gaudir plenament d'aquest merescut descans.

Planificació prèvia del viatge

A causa de la situació actual, no és estrany que moltes de les reserves es realitzin a última hora, ja que les condicions d'entrada i sortida al nostre destí poden canviar en poc temps. Per aquest motiu, les webs que són utilitzades habitualment per a fer les reserves d'hotels estan oferint possibilitats de cancel·lació addicionals a les habituals, conscients que tot es pot torçar en l'últim moment per motius estrictament sanitaris.

Això ha provocat que l'augment d'usuaris que busquen ofertes d'última hora sigui més elevat que en una temporada estival normal, i els delinqüents són conscients d'això. Per aquest motiu, hem d'anar amb compte a l'hora de reservar les nostres vacances en webs de viatges, assegurant-nos que aquestes són legítimes i que no estan suplantant la identitat d'una marca reconeguda.

Consells per gaudir de les vacances

ESET, companyia pionera en protecció antivirus i experta en ciberseguretat, ofereix una sèrie de consells per gaudir d'unes merescudes vacances sense descurar el component de la ciberseguretat, cada vegada més present en la vida dels ciutadans.

- Impedir qualsevol accés no autoritzat als nostres dispositius, evitant deixar-los desprotegits. Hem d'assegurar-nos que l'accés a aquests dispositius està protegit per alguna mena de PIN, contrasenya o reconeixement biomètric. Com a complement, mai està de més disposar d'una solució de seguretat que permeti gestionar remotament el dispositiu per evitar que s'accedeixi a la informació personal o fins i tot tractar de localitzar-ho.

- Malgrat que molts allotjaments vacacionals compten amb caixes fortes on deixar dispositius que no volem portar amb nosaltres, mai està de més assegurar-nos que la informació que contenen està a resguard de mirades indiscretes. Per això, és necessari xifrar la informació de manera que només coneixent la contrasenya establerta es pugui accedir a ella. Això també és aplicable a mitjans extraïbles que continguin informació sensible.

- Utilitzar un escut USB a l'hora de carregar els nostres dispositius en ports d'aquest estil (cada vegada més disponibles en molts dels allotjaments) pot evitar-nos un disgust en el lloc menys esperat.

- Evitar connectar-se a xarxes wifi públiques. El seu ús continua sent poc recomanat en certes situacions, encara que cada vegada són més les webs que utilitzen un protocol de comunicació segur que dificulta que es pugui capturar qualsevol mena d'informació. Sempre és recomanable comptar amb algun servei VPN per assegurar-nos que ningú ens espia quan utilitzem aquest tipus de xarxes.

- També és recomanable esborrar les xarxes wifi a les quals t'has connectat una vegada i has deixat d'utilitzar-les per evitar atacs que utilitzen falsos punts d'accés, desactivant les connexions wifi i Bluetooth si no les estàs utilitzant.

- Pel que fa a les xarxes socials, és molt important activar el doble factor d'autenticació per a impedir l'accés no autoritzat, tant als nostres perfils en xarxes socials com a qualsevol altre servei en línia en el qual estiguem registrats.

- També és convenient revisar periòdicament durant les vacances els nostres comptes de correu, xarxes socials i bancàries per comprovar que no hi ha publicacions ni moviments estranys. En el cas d'observar alguna cosa fora de l'habitual o rebre un avís de connexió des d'un lloc diferent, és molt recomanable canviar les credencials d'accés.

- Les imatges i informació que compartim en xarxes socials de les nostres vacances poden proporcionar dades molt interessants pels ciberdelinqüents, per la qual cosa és important que les compartim exclusivament amb persones de confiança i no fer-les públiques en els nostres perfils.