ESET ha alertat d'un nou atac per robar comptes de Whatsapp. Aquest mes d'agost, la marca experta en ciberseguretat ha detectat atacs a través d'SMS amb l'objectiu d'accedir a comptes de Whatsapp. Els ciberdelinqüents fingeixen formar part del suport tècnic, com a ganxo per a dur a terme la seva amenaça.

El primer missatge utilitzat pels ciberdelinqüents informa la víctima que el seu número ha registrat un nou compte en l'aplicació, fet que resulta impossible, ja que només es pot disposar d'un compte per número de telèfon registrat. Tot seguit i amb la finalitat de comprovar que la persona a la qual s'estan dirigint és la propietària del compte, li demanen que els reenviï un codi de seguretat format per 6 dígits que rebrà via SMS.

És en aquest punt on els atacants intenten iniciar sessió amb el número de mòbil de la víctima. Si la víctima envia el codi de 6 dígits per verificar la seva identitat, haurà perdut totalment el control sobre el seu compte de Whatsapp. Els ciberdelinqüents podran accedir al seu compte i suplantar la identitat de la víctima, per la qual cosa els resultarà extremadament fàcil estafar també als seus contactes.

Aquest tipus d'atac és molt recurrent per als ciberdelinqüents. Des d'ESET Espanya, recomanen estar molt atents per la possible recepció d'aquesta mena d'SMS per a continuació, eliminar-lo immediatament amb l'objectiu d'evitar una bretxa de seguretat.