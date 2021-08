L'aplicació de missatgeria WhatsApp ha començat a desenvolupar una nova funció perquè els seus usuaris puguin reaccionar als missatges de xat i arxius d'altres persones a través de emojis.

Les reaccions són una funció ja disponible en diferents aplicacions de missatgeria i xarxes socials, com Instagram, Twitter, iMessage. L'usuari pot triar un emoji com a reacció a un missatge, imatge o un altre contingut, i aquest es mostra també a l'emissor.

WhatsApp treballa per ser la seguent app de missatgeria en comptar amb reaccions als missatges, tal com ha avisat el portal especialitzat WABetaInfo mitjançant referències a la funció en el codi de versions beta de l'app.

Per ara no es coneix l'aspecte de la funció, que no està present a la versió estable, però les notificacions de WhatsApp adverteixen als usuaris que només poden rebre reaccions si la seva aplicació està actualitzada.