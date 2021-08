Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, rellança el Moviment Banderes Verdes que té com a objectiu guardonar l'esforç de més de 2.600 establiments hostalers i l'activisme de 23 municipis costaners de Catalunya per la sostenibilitat.

Les localitats participants de Catalunya tractaran d'arrabassar la seva Bandera Verda a Pals i a Tossa de Mar, municipis guardonats en la darrera edició.

Banderes Verdes, un moviment per la recuperació verda

Banderes Verdes es consolida com una de les iniciatives clau de l'aliança d’Ecovidrio amb l'hostaleria en un context marcat per la necessitat d'una transició verda. De fet, a nivell estatal, aquesta campanya es desenvolupa en 129 municipis costaners, de cinc comunitats autònomes diferents i compta amb la participació de 14.000 establiments hostalers.

Almuñécar, Marbella, Pals, Tossa de Mar, Benidorm, Dénia, Palma i San Javier van resultar guanyadors de l'última edició i competiran per revalidar el reconeixement. En l'última edició, Banderes Verdes va aconseguir elevar la recollida d'envasos de vidre fins a les 48.226 t, un 11,2% més que en l'exercici anterior. A més, gràcies al reciclatge d'aquesta quantitat es va aconseguir evitar l'emissió de 24.514 tones de CO2, equivalents a retirar 11.446 cotxes de la circulació durant un any.

La competició per la Bandera Verda

Banderes Verdes té la singularitat d'involucrar tant els ajuntaments locals com ara restaurants, bars, xiringuitos i punts de restauració en general. Es tracta d'una campanya que vol sensibilitzar sobre la importància del reciclatge i de la separació i recollida selectiva dels envasos de vidre. El sector hostaler genera el 52% dels envasos de vidre d'un sol ús, per la qual cosa és clau per generar una transició real cap a un model d'economia circular.

Per tal de facilitar a tots els hostalers participants la separació d'envasos de vidre, Ecovidrio lliurarà, de forma gratuïta, més de 400 cubells i habilitarà contenidors per afavorir el reciclatge dels residus d'envasos de vidre. Amb un equip humà desplegat per tota la zona, l'entitat recorrerà els establiments hostalers per informar de la campanya i fomentar la participació. A més, realitzarà un control dels volums d'ompliment per adaptar les rutes de recollida si cal.

En relació amb els ajuntaments, Ecovidrio ha establert un sistema de puntuació específic per distingir amb la Bandera Verda els més compromesos amb el reciclatge i la sostenibilitat, amb criteris com:

• L'augment del volum de recollida selectiva d'envasos de vidre pel que fa a l'any anterior.

• El percentatge d'hostaleria local participant i la seva col·laboració per assolir els objectius.

• El compromís adquirit pels consistoris locals per fomentar la campanya entre l'hostaleria i donar-li difusió davant la ciutadania i visitants.

D'altra banda, els municipis que aconsegueixin incrementar les seves ràtios de recollida d'envasos de vidre, tot i no ser els que més hagin augmentat aquesta xifra, rebran un reconeixement singular per part d’Ecovidrio per l'esforç realitzat i per millorar la conscienciació a la seva localitat.

El reciclatge d'envasos de vidre a Catalunya

El 2020, els ciutadans de Catalunya van reciclar fins a 171.607 tones de residus d'envasos de vidre, xifra que suposa 22,1 kg/habitant. Amb 38.371 contenidors de vidre, a Catalunya ja hi ha un iglú per cada 203 habitants.