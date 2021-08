Les fake news no descansen per vacances i encara que existeixen empreses i organitzacions dedicades a verificar la informació que es comparteix a Internet, els usuaris també tenen a la seva disposició eines amb les quals poder determinar si l’última informació sobre les vacunes del coronavirus és errònia o pot fiar-se d'ella.

L'objectiu de les campanyes de desinformació és generar indignació, sorpresa o rebuig entre el públic, i per a això potencien les notícies falses, buscant amb elles la ràpida propagació del contingut, sense filtres. Els verificadors de fets són un recurs per a aquells que dubten sobre la fiabilitat d'un contingut, com apunten des de Google. No obstant això, i encara que no ho sàpiga la ciutadania, la tecnologia pot ser una aliada per a combatre les fake news.

Una manera de verificar la informació des de casa és precisant la cerca a la web i rastrejant la cobertura completa en el cercador. D'aquesta manera, si l'usuari intenta trobar la notícia a Google i veu que cap altre mitjà l'ha reproduït, potser voldran enganyar-lo.

També pot comprovar la ubicació dels fets amb Google Earth o Street View, o revisar si la fotografia es correspon amb el context o si s'ha utilitzat abans a la xarxa a partir de 'Buscar imatge a Google'.

I si aquests passos no són suficients, des de la companyia també recomanen aprofundir en la notícia, especialment abans de compartir-la. Per a això, cal analitzar el titular, ja que a vegades el text no parla del que es diu al titular.

Quant al contingut, convé desconfiar si la informació és anònima o poc transparent, si no està recolzada per cap mitjà ni ve signat per algú. També si les fonts no recolzen la informació; les notícies falses solen presentar el contingut sense citar cap referència o font oficial, com pot ser la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, que les avali.

Esment especial mereixen els àudios, ja que encara que semblin més reals perquè estan protagonitzats per persones, existeix tecnologia que permet suplantar la veu d'una persona o tergiversar alguna cosa que ha dit, per això, des de Google aconsellen desconfiar si els àudios que es reben en el telèfon mòbil tracten de convèncer d'alguna cosa sense aportar proves.