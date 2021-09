La gran oportunitat que estaves esperant ja és aquí. Pujar al tren de les energies renovables no ha estat mai tan fàcil gràcies als fons Next Generation EU, que suposaran una forta empenta per a l'autoconsum en forma d'ajudes per a instal·lacions de plaques solars, amb una subvenció de fins al 55%.

La Unió Europea ha llançat aquest 2021 un pla de recuperació amb un paquet d'estímuls econòmics sense precedents. Next Generation EU és un instrument temporal de recuperació dotat amb més de 800.000 milions d'euros que contribuirà a reparar els danys causats per la pandèmia de coronavirus.

L'objectiu d'aquests ajuts és mitigar l'impacte econòmic i social de la pandèmia i fer que les economies europees siguin més sostenibles i estiguin més ben preparades per als reptes i les oportunitats de la transició ecològica i digital. Així, l'Europa posterior a la Covid-19 serà més ecològica, respectuosa amb el medi ambient i estarà més ben adaptada als reptes de futur. Hi ha previstos un màxim de 900 milions d'euros per a la instal·lació de plaques solars gràcies a aquests fons, que seran administrats per cada comunitat autònoma.

Per això, aquest és el millor moment per passar a l'energia solar. La instal·lació de plaques solars ja és una realitat a l'abast de tothom. Les traves legals han desaparegut, la tecnologia és òptima i el cost d'una instal·lació ja no és una barrera. Per si fos poc, el context social i polític és més favorable que mai per fer enlairar d'una vegada per totes l'autoconsum solar a Espanya. Ara, amb l'arribada d'aquestes subvencions, Holaluz t'ho posa fàcil i t’ofereix un servei més flexible que mai perquè puguis sumar-te a La Revolució de les Teulades i transformar el màxim nombre possible de teulades en energia neta per a 40 milions de persones.

Aquests espais, majoritàriament infrautilitzats malgrat rebre diàriament llum solar durant hores, poden gaudir així d'una nova vida i es converteixen en fonts d'energia 100% verda i inesgotable. Holaluz s'encarrega de la instal·lació de les plaques solars sense desemborsament inicial, gestiona la teva producció d'energia i, a canvi, t'ofereix un descompte fix mensual en la factura de llum, entre el 10% i el 20% gràcies a l'ús intensiu de la tecnologia i les dades. Amb atenció personalitzada, total flexibilitat i buscant sempre un gran impacte positiu en el planeta, finança les plaques en fins a 15 anys i et facilita la vida amb una única factura que inclou la quota de finançament de les plaques solars i el consum de llum mensual.

Pots consultar el comparador de tarifes de llum i descobrir com seria la teva quota personalitzada visquis on visquis. Tant si vius en una comunitat de veïns com en una casa particular, la instal·lació de plaques solars és molt senzilla.

La proposta d’Holaluz, que combina la generació centralitzada amb la distribuïda, persegueix a més l'eficiència energètica, ja que es compra l'energia sobrant d'uns clients per proveir-ne d’altres, i connectar així persones que produeixen energia renovable i aprofiten les seves teulades amb aquelles que encara no puguin fer-ho. D'aquesta manera, com més metres quadrats de teulada se sumin a la Revolució, més energia verda es produeix i més CO2 se li estalvia al planeta.

Plaques solars subvencionades fins al 55%. En què consisteixen els ajuts Next Generation EU?

Amb aquesta proposta guanyadora, la companyia es fa càrrec de tots els tràmits perquè puguis beneficiar-te de les subvencions. Tu contractes el servei de llum i ells s'encarreguen que, sense posar-hi un euro, puguis tenir una instal·lació solar fotovoltaica i gaudir d'una quota d'estalvi mensual, a la qual ara se sumarà a més el descompte addicional de les ajudes. L'import d'aquestes ajudes anirà directament a la teva butxaca, sense que això condicioni el valor de la instal·lació contractada.

Per aconseguir la subvenció, només és necessària la teva autorització per poder realitzar per tu la paperassa i, un cop tramitada segons la legislació de cada comunitat autònoma, la quantitat assignada se t’ingressarà íntegrament al teu compte bancari.

El percentatge de subvenció varia en funció de les característiques de la instal·lació i de la zona, però pot cobrir fins al 55%, és a dir, arribar fins a més de la meitat del cost de la instal·lació solar. A més, aquestes ajudes europees són compatibles amb les bonificacions de l'IBI i de l'ICIO que estableix cada municipi.

Tot el que necessites saber sobre plaques solars per estalviar diners a casa gràcies a les subvencions Next Generation EU

En resum, pots gaudir d'una instal·lació de plaques solars amb una subvenció de fins al 55% i sense desemborsament inicial. Podràs despreocupar-te perquè ho tramiten tot per tu i aconseguiràs estalviar des del primer dia. Si, malgrat tot, encara tens dubtes, segueix llegint, que t'explicarem més coses.

Qui pot instal·lar plaques solars a la teulada?

Tothom pot fer-ho. Tant si ets un particular, autònom, comunitats de propietaris o PIMES.

Si tens una teulada i comptes amb estalvis per fer una inversió inicial, o no, ells s'encarreguen de tot: des de l'estudi previ i la gestió dels excedents d'energia, fins al muntatge de les plaques solars i la revisió de la instal·lació, entre altres coses. L'energia que produeixis només la gaudiràs en el teu subministrament i la que no facis servir es descomptarà de la factura. Gràcies al servei Holaluz Cloud, et compren l'excedent d'energia a 7 ct. € / kWh i posen aquesta energia a disposició de tothom.

Si prefereixes no posar-hi un euro de la teva butxaca, l'empresa es fa càrrec de la instal·lació solar sense que hagis de fer un desemborsament inicial i obtindràs a més un estalvi fix en la factura de la llum des del primer dia.

Per què he d’instal·lar plaques solars a casa?

Per poder multiplicar la generació d'energia d'origen renovable. Transformant les teulades de llars i empreses, és possible passar del 39% de producció elèctrica renovable actual al 81% a Espanya. Potenciant l'energia solar estarem cada vegada més a prop d'un món que funcioni al 100% amb energia verda. A més, l'estalvi en el transport de l'energia evita pèrdues i fa més eficient tot el procés, cosa que permet traslladar aquest estalvi a la factura de la llum dels usuaris.

Surt rendible instal·lar plaques solars a casa?

Les plaques solars revaloren l'habitatge i ofereixen un estalvi mensual en la factura de la llum. Són una inversió que es pot amortitzar en els primers 7 a 10 anys, tot i que dependrà del tipus i mida de la instal·lació. Les plaques, per la seva banda, tenen un temps de vida de 25 a 30 anys.

Hi ha data límit per demanar les subvencions?

Des l'1 de juliol de 2021 una instal·lació solar pot optar a obtenir la subvenció. Per ara, no hi ha una data final per sol·licitar-la, però sí una quantitat establerta per a cada comunitat autònoma, que assignarà les ajudes per ordre d'arribada fins que s'esgoti aquesta quantitat. Per tant, cal aprofitar-ho i afanyar-se per no quedar-se sense l'ajuda!

Se t'acut un moment millor per instal·lar plaques solars i unir-te a la Revolució de les Teulades?