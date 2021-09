Instagram ha incorporat una funció de 'cerca en el mapa' que permet als usuaris trobar llocs pròxims, com a restaurants, cafeteries o parcs, tenint en compte la seva localització, que arribarà primer a països com Espanya o Itàlia. La funció amplia les capacitats de la barra de cerca per a trobar "llocs interessants", que es mostren amb icones grans en el mapa, sobre la base de la ubicació de l'usuari i la popularitat dels establiments.

La cerca en el mapa es pot usar directament en la pestanya de navegació (o pestanya Explorar), on la companyia tecnològica ha inclòs una icona de mapa a la cantonada superior dreta, com ha informat la companyia en un comunicat. També es pot fer una cerca per 'etiqueta'. Per exemple, quan es busca l''etiqueta' #restaurant per a una recomanació, els llocs publicats amb aquesta 'etiqueta' s'exposen en la pàgina de resultats de la cerca.

Des d'Instagram informen que la funció de cerca en el mapa es presentarà primer en països com Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal, però s'ampliarà en el futur.