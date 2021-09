Instagram ha negat ser una plataforma tòxica per a les adolescents i contribuir a la creació de problemes d'imatge corporal, en resposta a una recerca sobre el tema publicada per 'The Wall Street Journal (WSJ)', i ha afirmat que la major part de noies joves amb problemes considera que Instagram els ajuda en comptes de perjudicar-les. Un reportatge publicat per WSJ a mitjan setembre alertava sobre l'existència d'un informe intern sobre el qual Instagram va tenir coneixement el març de 2020 que assenyalava l'impacte negatiu que les comparacions podien tenir en les usuàries adolescents de la xarxa social.

La recerca d'Instagram recollia que «el 32 per cent de les noies adolescents va dir que quan se sentien malament amb els seus cossos, Instagram els va fer sentir pitjor», segons va informar WSJ, que va arribar a qualificar de «tòxica» la plataforma per a les adolescents. Ara, Facebook, propietària d'Instagram, ha respost a aquesta recerca amb un comunicat i ha assegurat que «no és precisa» en afirmar que Instagram és una xarxa social tòxica per a les noies joves. També ha revelat noves dades de la recerca de març de 2020 i d'altres recents sobre el tema.

En primer lloc, Facebook ha matisat les dades de WSJ i ha afirmat que només entre les menors que van manifestar tenir problemes d'imatge corporal, el 32 per cent creia que Instagram li feia empitjorar, i no una de cada tres de totes les adolescents usuàries, com se suggeria inicialment. Les adolescents afectades per 11 problemes de 12 àrees estudiades, entre les quals s'inclouen solitud, ansietat, tristesa i desordres alimentaris, van afirmar de fet que Instagram no sols no els feia empitjorar sinó que els feia trobar millor.

La imatge corporal va ser l'únic dels 12 àmbits analitzats en el qual les noies adolescents van manifestar sentir-se pitjor després d'utilitzar Instagram, encara que «la majoria de les adolescents amb problemes d'imatge corporal van assegurar que Instagram els feia millorar (22 per cent) o no tenia impacte (45 per cent)», segons la companyia nord-americana. Facebook també ha destacat que les dades de la recerca de març de 2020 procedien solament d'un estudi de 40 noies adolescents, per la qual cosa tenia «limitacions», i que la seva finalitat era «informar converses internes sobre les percepcions més negatives d'Instagram dels adolescents».

Així mateix, la companyia ha fet referència a un altre estudi efectuat per Pew Research en el qual la major part d'adolescents afirma que les xarxes socials tenen efectes positius, amb un 81 per cent que assegura que els ajuda a connectar. Al mateix temps, aquesta recerca recull que el 43 per cent dels adolescents afirma sentir pressió per publicar contingut que els faci 'veure's bé' enfront dels altres.

Desenvolupament aturat

Per part seva, Instagram ha posat en pausa el seu projecte per a crear una versió del seu servei per a nens de 13 anys o menys i s'enfocarà en la creació de les nostres funcions de control parental per als usuaris adolescents. La companyia nord-americana continua «pensant fermament que és millor per als pares tenir l'opció de donar-los als seus fills accés a una versió d'Instagram dissenyada per a això» que en el sistema actual en el qual l'app ha de detectar als menors de l'edat actual permesa de 13 anys, com ha assegurat el responsable d'Instagram, Adam Mosseri. Per això, la companyia ha decidit «posar en pausa» el desenvolupament d'Instagram Kids -com es coneixia provisionalment- i col·laborarà amb pares, experts, administracions i reguladors per a escoltar les seves opinions, com ha anunciat Instagram a través d'un comunicat.

Instagram ha destacat que «els nens ja estan en línia» en serveis pensats per a persones majors, en molts casos mentint en la seva edat per a poder registrar-se, i que ja hi ha serveis orientats per a aquests usuaris llançats per YouTube i TikTok. Instagram Kids «mai va estar destinat a nens petits», sinó per a la franja d'entre 10 i 12 anys, «requerirà permís dels pares per a unir-se, no tindrà anuncis i tindrà contingut i funcions apropiades per a l'edat», així com formes que els pares revisin l'activitat dels seus fills.

En el seu lloc, la companyia centrarà els seus esforços en el desenvolupament de funcions de supervisió parental per als adolescents que utilitzen Instagram, amb 13 anys o més, i expandir les eines ja existents. Instagram ha assegurat que tindrà novetats sobre aquest tema a anunciar en els pròxims mesos, i ha destacat les funcions afegides en els últims mesos per a protegir la seguretat dels més joves en la plataforma, com l'establiment per defecte dels comptes de menors de 16 anys com a privades.