Si ets d'aquestes persones que odien els grups de Whatsapp pots abandonar-los de manera silenciosa sense que als altres els aparegui el missatge que has sortit del grup. En realitat, es tracta de fer un parany i amagar el grup de tal forma que fos com si no existís. A Whatsapp no hi ha cap opció de sortir d'un grup sense que ho notifiqui, però sí que es pot enterrar aquest xat i fer com que no existeix. Cal seguir diversos passos:

Entra a Whatsapp i desplega el menú lateral pressionant sobre els tres punts verticals (situats a la cantonada superior dreta de la pantalla). Pressiona l'opció «Info del grup». Després selecciona «Silenciar notificacions». D'aquesta manera, no t'avisarà quan algú parli en aquest grup. A continuació, entra a «Notificacions personalitzades» que també es troba dins de l'opció «Info del grup» i desactiva l'opció «Notificacions en alta prioritat». Amb això no apareixeran les notificacions en la part superior de la pantalla. L'últim pas és arxivar el xat perquè ni aparegui entre les últimes converses. Per això cal anar a la pestanya «Xat» a WhatsApp, localitzar el grup i mantenir pressionant un segon sobre aquest fins que s'ombregi i es marqui amb un xec en verd. Això habilita un menú en la part superior, selecciona la icona representada per una fletxa apuntant cap avall sobre una petita caixa.

I fi. Amb aquests tres ajustos aquest xat es tornarà invisible per tu i serà com si haguessis sortit, però sense que ningú s'adoni.

El truc per llegir un WhatsApp sense que ho sàpiga la persona que te'l va enviar

Desactiva la confirmació de lectura

El feliç tic o xec blau. En el passat, ja el doble xec gris va generar una mica de polèmica, perquè alguns usuaris creien que significava que un missatge havia estat llegit, en lloc d'enviat. Després va arribar el tic blau per posar potes enlaire les xarxes socials i generar més enrenou encara; el tic que «violava» -encara més- la nostra privacitat, que revelava si havíem llegit o no els missatges que ens remetien. WhatsApp va rectificar al cap de poc i va permetre desactivar l'opció, i això és el que us recomanarem en aquest punt si el que voleu és més privacitat i més «espai». Tingues en compte, això sí, que en desactivar aquesta opció els altres no podran veure si has vist o no els seus missatges, però tu tampoc podràs saber si han vist els teus. Per desactivar el tic blau cal anar a «Ajustaments de WhatsApp», «Compte», «Privacitat», «Confirmació de lectura» i aquí desactivar l'opció. Per descomptat, el xec blau es pot desactivar en tots els sistemes operatius.

Utilitza el mode avió

Si ho volem fer de forma menys habitual o amb un contacte en particular podem fer servir aquesta fórmula, la del mode avió. És senzilla però prepara't per uns quants passos. Quan reps un missatge de WhatsApp t'apareixerà una notificació en pantalla. Si és un d'aquests missatges que vols llegir sense que l'altra persona ho sàpiga, no obris el missatge. Fes el següent primer: Activa el mode avió del telèfon (el mode avió s'encarrega de desactivar la connexió de dades o la connexió a una xarxa Wi-Fi). Una vegada activat el mode avió ja pots entrar a WhatsApp i llegir el missatge. Una vegada llegit, has de sortir de l'aplicació i tancar-la perquè el missatge no es marqui com llegit abans de tornar a desactivar el mode avió. Per tancar l'aplicació, a iOS haurem de fer doble clic en el botó «home». A continuació es desplegarà una finestra amb les últimes aplicacions o pàgines visitades. Cal lliscar aquestes finestres cap amunt i es tancarà. A Android, les aplicacions o finestres recents solen tancar-se també a través d'un botó situat a la cantonada inferior dreta de la pantalla amb un o dos rectangles. Quan ens apareguin totes les aplicacions obertes haurem de tancar-les lliscant el dit sobre les quals vulguem tancar (en aquest cas WhatsApp).

Activa les notificacions emergents

Una altra manera de llegir els missatges si no són molt llargs és fer-ho a través de les notificacions emergents, sense entrar en l'aplicació o fins i tot des del telèfon bloquejat. A iOS activarem les notificacions des del menú d'Ajustaments i a Android entrarem en els ajustaments de l'aplicació dins de WhatsApp, premerem notificacions i entrarem a notificacions emergents. Aquí cal marcar l'opció de «mostrar sempre l'element emergent». Les notificacions en finestres emergents són les de la meitat de la pantalla. En els telèfons Android, les que apareixen en la part superior de la pantalla són només la vista prèvia de missatges.