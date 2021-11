Bitdefender, companyia líder en ciberseguretat que protegeix centenars de milions d'equips i sistemes informàtics a tot el món, ha presentat l'Informe Global de Bitdefender sobre Ciberseguretat i Comportaments En línia, que revela com es comporten els usuaris de diversos grups d'edat i perfils sociodemogràfics en les plataformes més populars, aplicacions i dispositius. Les dades de l'informe mostren que malgrat l'augment de les amenaces i preocupació pels ciberdelictes, els usuaris continuen mancant de pràctiques bàsiques per a assegurar les dades, protegir les seves identitats i compartir informació.

No obstant això, aquest informe revela també que els usuaris espanyols són més responsables i estan més conscienciats respecte a la seva seguretat en línia que la mitjana dels enquestats en la resta del món.

L'informe, basat en una enquesta realitzada a més de 10.000 usuaris d'Internet en 11 països (809 espanyols), examina l'ús de plataformes i serveis populars en línia, pràctiques de ciberseguretat personal i nivell d'exposició a amenaces, entre altres.

A continuació, es mostren les troballes clau de l'informe en diferents categories, aportant les dades d'Espanya:

Ciberseguretat

Els usuaris espanyols són més conscienciats que la mitjana en l'ús de contrasenyes segures. Un 48% dels espanyols utilitza una contrasenya diferent per a cada compte, enfront del 22% dels enquestats a tot el món. Només un 20% dels enquestats al nostre país fa servir una única contrasenya per a tots els seus comptes en línia, mentre que aquest percentatge s'eleva al 50% en l'àmbit global. Respecte al telèfon mòbil, només el 16% dels espanyols no l'està protegint adequadament (30% global), ja que usa una contrasenya simple del tipus 1234 o cap.

Falta de protecció en dispositius mòbils. Un terç dels usuaris espanyols (32%) no empra un antivirus en el seu dispositiu mòbil principal (sigui telèfon o tauleta), sobretot en el cas dels iPhones. Aquest percentatge és similar en la resta del món, on gairebé un 35% no té protegits els seus dispositius mòbils. Les raons més comunes citades van ser: el 23% dels espanyols considera que els telèfons mòbils no ho necessiten, el 21% creu que és massa car i el 21% pensa que la seguretat està incorporada. A més, un 42% dels espanyols no utilitza navegadors privats i més de la meitat (54%) no usa una VPN en el seu telèfon mòbil.

No obstant això, només el 9% dels usuaris espanyols no utilitza cap producte / servei de seguretat en el seu dispositiu més utilitzat per a activitats personals en línia. Aquest percentatge s'eleva al 15% en la resta del món.

La falta de supervisió infantil presenta grans riscos de seguretat. Es va preguntar als pares sobre quan supervisaven els comportaments de navegació dels seus fills en Internet i la instal·lació d'aplicacions. L'enquesta va trobar que una mitjana del 27% dels nens espanyols tenen accés total sense supervisió a ordinadors, telèfons mòbils i tauletes, enfront del 36% de mitjana a escala global i el 50% als Estats Units, que lidera el rànquing quant a l'accés no supervisat.

Comportaments en línia

- Telèfons intel·ligents, els dispositius preferits per a accedir a serveis en línia. Més de tres quartes parts dels enquestats espanyols (86%) i un 74% globalment accedeixen principalment a serveis en línia utilitzant el seu telèfon intel·ligent personal i, en concret, el 78% (61% a tot el món) ho fa amb un mòbil amb el sistema operatiu Android. Els ordinadors portàtils personals van ocupar el segon lloc (46%), seguits dels televisors intel·ligents i els ordinadors personals de sobretaula, tots dos amb un 27%.

- Els usuaris espanyols fan servir principalment els seus propis dispositius per a accedir als seus comptes personals. Només el 16% dels enquestats usa dispositius de treball per a accedir als seus comptes personals en línia, enfront del 23% en l'àmbit global. D'altra banda, a Espanya, l'ús d'un telèfon Android com a dispositiu principal és el més alt de tots els països enquestats, juntament amb Romania. A més, l'ús del telèfon mòbil és lleugerament menor després dels 55 anys, sent l'iPhone més emprat entre els joves espanyols de 18 a 34 anys.

- La informació d'identificació personal es comparteix comunament. Les dades d'identificació personal, inclòs el nom, la data de naixement i fins i tot la direcció física, es comparteixen comunament en línia i és més probable que els homes comparteixin aquestes dades que les dones. El gènere és la informació més compartida, amb el 53% dels enquestats espanyols que sempre o gairebé sempre la comparteixen, seguida de l'adreça de correu electrònic personal (45%), el nom (44%), la data de naixement (38%) i l'adreça física (33%). Els joves d'entre 18 i 24 anys tenen més probabilitats de compartir la seva informació personal que altres grups d'edat. Per part seva, els homes estan una mica més oberts que les dones a compartir el seu número de targeta de crèdit.

Sobre l'enquesta

L'Informe Global de Bitdefender 2021: Ciberseguretat i Comportaments En línia ha estat encarregat per Bitdefender i dut a terme per la signatura de recerca de mercats iSense Solutions. Es va enquestar en línia a un total de 10.124 usuaris d'Internet entre les edats de 18 i 65 anys. Les enquestes es van realitzar en 11 països d'Amèrica del Nord, Europa i Austràlia, amb dades totals mesurades d'acord amb la grandària de la població en línia en cada país. Les dades es van recopilar i van analitzar des de juny de 2021 fins a agost de 2021.

Descarrega una còpia gratuïta de l'informe complet.