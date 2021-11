El passat 4 d'octubre, Facebook i la seva família d'aplicacions (WhatsApp, Instagram i Messenger) van experimentar la pitjor caiguda de servei de la seva història. Milions d'usuaris es van veure afectats per aquesta interrupció, mentre creixien els temors i crítiques sobre la seguretat que ofereixen aquestes plataformes.

Caiguda de Facebook, Instagram i WhatsApp

L'aplicació Tracker Downdetector, que ofereix monitoratge en temps real de l'estat i del temps d'activitat de centenars de serveis de telecomunicacions, va rebre 86.000 informes d'usuaris que van registrar problemes des de les 11.25 del matí de dilluns. La interrupció va afectar usuaris de països com els Estats Units, el Canadà, Mèxic, Guatemala, El Salvador, Colòmbia, el Perú, Xile, l'Argentina, el Brasil, el Regne Unit i Espanya, però es van concentrar principalment en la zona dels Estats Units i nord d'Europa.

El 79% dels informes estaven relacionats amb la xarxa social Facebook, el 12% amb les connexions del servidor i el 9% amb l'aplicació. Una situació que fins i tot va portar a Mark Zuckerberg, amo dels tres serveis del gegant d'internet, a demanar perdó.

Ciberatac o error de la companyia

La caiguda global de les xarxes socials, que va durar més de 6 hores, podria ser una font d'inspiració per a una futura trama de misteri sobre els ciberatacs. De fet, els pirates informàtics van inspirar la pel·lícula Hackers, protagonitzada per Angelina Jolie.

I és que el grup internacional de hackers Anonymous es va atribuir la caiguda de Facebook. Explicant, a través d'una publicació a Twitter, que havien hackejat les plataformes per a generar pèrdues de diners als seus socis i empresaris, i fer desviaments de diners a persones amb baixos recursos.

Però, realment es va tractar d'un atac de ciberdelinqüents? Andrés Velázquez, fundador i director de MaTTica, companyia líder en temes de ciberseguretat estratègica, va assenyalar que els problemes presentats van ser causats per errors interns del personal.

Concretament, va explicar que "l'error de Facebook, WhatsApp, Instagram i Messenger suposadament va començar a les 10.30 hores, durant un procés d'actualització del BGP, un protocol de rastreig".

Fins al moment, l'única postura oficial de l'empresa és el missatge publicat per Mike Schroepfer, cap de Tecnologia de Facebook. Explicant que Facebook va ser conscient que algunes persones van experimentar problemes per a accedir a les seves aplicacions i productes. No obstant això, van treballar àrduament perquè les coses tornessin a la normalitat el més ràpid possible.

La xarxa social també va demanar una disculpa pública als usuaris i empreses que utilitzen les eines de la plataforma. L'última vegada que Facebook va tenir una caiguda d'aquesta magnitud va ser l'any 2008.