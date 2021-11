A Espanya, 120.000 persones pateixen un ictus cada any, dels quals 13.000 són casos que es diagnostiquen a Catalunya. Des de les entitats socials alerten que cada dia hi ha més persones que tenen majors dificultats per a accedir a la rehabilitació, sigui pel cost econòmic o per les llargues llistes d'espera de la sanitat pública. Això provoca un progressiu abandonament de les sessions de fisioteràpia i, per tant, una deterioració de l'estat de salut. Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), en col·laboració amb l'Associació Diversitat Funcional d'Osona (ADFO), estan desenvolupant una aplicació multimèdia on s'utilitza la realitat virtual no immersiva per a la rehabilitació motriu i cognitiva de persones amb diversitat funcional, principalment pacients que han patit un ictus. Han estat dissenyades pels investigadors Jordi Torner, Francesco Alpiste i Gil Serrancolí, del Laboratori d'Aplicacions Multimèdia i TIC (LAM) de la UPC.

El resultat del projecte, que compta amb la col·laboració dels estudiants de la UPC Carles Margelí, Berta Mayans i Andrés Garcia, és un sistema remot de telerehabilitació física i cognitiva. A través d'una base de dades remota es pot monitorar un nombre elevat de pacients simultàniament. Es potencia tant el tractament - amb el monitoratge de dades biomecàniques -, com la qualitat de vida de les persones. De març a setembre de 2021 s'ha realitzat un assaig de viabilitat en un grup d'usuaris de l'ADFO. Encara que s'està treballant en la publicació científica, els resultats apunten que el sistema de telerehabilitació és equiparable als mètodes convencionals de rehabilitació. En aquest cas, les persones segueixen el procés de rehabilitació de manera amena i el sistema permet tractar a més persones alhora.

El projecte ha estat finançat per les convocatòries DKV Impacta 2020 i Tecnologies Accessibles 2020, així com per dues convocatòries del Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la UPC. Actualment, s'estan introduint eines de ludificació en el sistema. Amb motiu de la commemoració, el 29 d'octubre, del Dia Internacional de l'Ictus, l'ADFO i els grups investigadors del projecte inicien la campanya de captació de fons 'Donem llum a l'ictus', a fi de finançar també part del projecte.

Avaluació i rehabilitació de trastorns neurològics

Els professors Sergio Romero i Joan Francesc Alonso, investigadors del grup de recerca BIOsignal Analysis for Rehabilitation and Therapy (BIOART) de la UPC, liderats pel professor Miguel Ángel Mañanas, responsable del grup, treballen des dels últims anys en projectes diversos associats a l'avaluació i rehabilitació de trastorns neurològics incapacitants, com els ocasionats per un ictus cerebral. Un d'aquests projectes, anomenat NEURABLING, se centra principalment en el disseny d'eines informatitzades que permeten el monitoratge del procés de rehabilitació. Aquestes eines es basen en els valors que aporten els índexs associats als canvis musculars i cerebrals registrats, respectivament, mitjançant senyals electromiografies (EMG) i senyals electroencefalogràfics (EEG).

I és que BIOART és un grup de referència internacional en l'anàlisi d'EMG d'alta densitat i en l'aplicació d'aquesta tècnica en la rehabilitació d'extremitats superiors. Una de les eines que dissenyen en el marc d'aquesta recerca és una samarreta intel·ligent amb els sensors inserits en el teixit, la qual cosa fa possible adquirir dades sobre l'activitat muscular de forma més senzilla que amb la tecnologia actual. En aquesta línia, els investigadors van presentar i van publicar fa un any un estudi realitzat a partir d'un dels prototips de màniga sensoritzada, en el XXXVIII Congrés Anual de la Societat Espanyola d'Enginyeria Biomèdica (CASEIB 2020).

Dispositiu per a monitorar el sistema cardiovascular

Es calcula que una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida, una interrupció sobtada del flux sanguini en una part del cervell o la ruptura d'una artèria o vena cerebral, afeccions que poden provocar lesions irreparables. De fet, l'ictus és considerat el principal responsable de la discapacitat física en persones adultes, la segona causa de deterioració cognitiva i també la segona causa de mort en el món, amb més de 400.000 morts cada any només a Europa. És per això que actuar de manera eficaç enfront dels símptomes de la malaltia és primordial per a minimitzar els seus efectes. En produir-se un accident cerebrovascular, el flux sanguini disminueix dràsticament i les cèl·lules del cervell de les àrees danyades es veuen privades de l'oxigen i la glucosa indispensables per a sobreviure.

El grup de recerca d'Instrumentació, Sensors i Interfícies (ISI) ha desenvolupat el NICVA, un nou dispositiu mèdic portàtil no invasiu que avalua ràpidament el funcionament del sistema cardiovascular. Presentat en l'última edició del Mobile World Congress de Barcelona, el juny passat, es tracta d'un aparell mèdic capaç de monitorar el funcionament del sistema cardiovascular i detectar l'electrocardiograma (ECG). Així mateix, obté dades sobre la funció mecànica del cor i les artèries, mitjançant una ona de pols arterial proximal i dues ones distals respecte al cor. D'aquesta manera, el sistema pot contribuir al diagnòstic precoç, realitzar un seguiment periòdic dels pacients amb risc cardiovascular i reduir la mortalitat, atès que la primera manifestació de les malalties cardiovasculars no presentin símptomes previs o d'avís, i que la seva primera manifestació sigui un atac al cor o un ictus. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.