Els casos de 'phishing' estan augmentant últimament i els Mossos d'Esquadra han avisat de l'última estratègia per estafar, en aquesta ocasió amb comptes bancaris. La víctima rep un missatge de text on se l'informa que el seu compte està bloquejat o suspès i, en aquest, se li ofereix un enllaç on pot entrar i suposadament 'recuperar-la'. Així, amb el 'clic' a l'enllaç, els estafadors aconsegueixen suplantar la identitat i robar les dades i els diners del compte de la víctima. «Ni el teu compte de BBVA ni de CaixaBank estan desactivats o bloquejats, suplanten el banc per prendre't les dades i robar-te. És un cas de 'phishing', no entris a l'enllaç», ha avisat el cos policial.

🔴 Ni el teu compte del @bbva ni el de @caixabank estan desactivats o bloquejats, suplanten el banc per robar-te les dades i els diners. És un cas de #phishing, no segueixis l'enllaç #StopPhishing pic.twitter.com/lax76Wo2oZ — Mossos (@mossos) 10 de noviembre de 2021

Què és el 'phising'?

El 'phishing' és una de les grans ciberamenaces, un atac basat en la imitació d'una pàgina web o una empresa -en aquest cas missatge de text- d'una signatura coneguda, tant de la seva adreça URL com del seu disseny, amb la finalitat que els usuaris no sospitin del frau i aportin les seves dades personals de valor o credencials de pagament que, posteriorment, seran utilitzades pels delinqüents.