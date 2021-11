El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va confirmar aquest dimecres la multa de 2.424 milions d'euros que la Comissió Europea va imposar a Google el 2017 per abús de posició dominant en haver afavorit el seu sistema de comparació de preus davant dels de la competència.

"El Tribunal General conclou la seva anàlisi declarant que ha de confirmar-se l'import de la sanció pecuniària imposada a Google", ha assenyalat el TGUE.

La cort amb seu a Luxemburg ha rebutjat el recurs que va interposar la companyia i dona la raó a la Comissió Europea en la seva anàlisi que Google havia violat la lliure competència en haver atorgat un lloc prominent al seu servei comparatiu a la pàgina de resultats de cerca enfront dels dels competidors.

"En afavorir el seu propi servei de comparació de preus en les seves pàgines de resultats a través d'una visualització i posicionament més favorables, mentre que relegava els resultats dels serveis de comparació de la competència en aquestes pàgines (...), Google es va apartar de la competència per mèrits", ha subratllat la sentència.

El TGUE ha assenyalat també que "després d'haver mesurat els efectes actuals de la conducta en el trànsit dels serveis de comparació des de les pàgines de resultats generals de Google, la Comissió tenia una base suficient per demostrar que aquest trànsit suposava una gran part del seu trànsit total".

Per tant, "el resultat potencial va ser la desaparició dels serveis de comparació de preus, menys innovació en els seus mercats i menys opcions per als consumidors", que, segons la sentència, són "trets característics de l'afebliment de la competència".

Els jutges han rebutjat també els arguments de Google que va millorar "la qualitat del seu servei de cerca", contrarestant així l'efecte d'exclusió.

Segons la sentència, "si bé els algorismes per a la classificació de resultats genèrics o els criteris per al posicionament i la visualització dels resultats de productes especialitzats de Google poden, com a tals, representar millores de serveis favorables a la competència, això no justifica la pràctica en qüestió".

Els jutges han considerat que "Google no ha demostrat millores d'eficiència vinculades a aquesta pràctica que contrarestin els seus efectes negatius sobre la competència".

A més d'aquesta multa, Brussel·les ha imposat altres dues a Google per abús de posició dominant.

Una d'elles, de 1.490 milions d'euros, va ser per abús de posició dominant en la publicitat en internet a través del seu servei AdSense for Search.

I una tercera, la més alta, de 4.343 milions d'euros, per utilitzar el seu sistema operatiu Android en els dispositius mòbils per a reforçar la posició del cercador.