S'acosta desembre i l'ambient nadalenc comença a envair l'atmosfera dels nostres pobles i ciutats. Els més previsors ja han començat a adquirir els ingredients que necessitaran per al menú de les pròximes festes i a triar els regals que faran als seus éssers estimats. Un bon moment per avançar les compres pot ser el que ens ofereix el Black Friday, que se celebrarà divendres que ve 26 de novembre. El divendres negre, aquest dia en què les ofertes i els descomptes es converteixen en els grans protagonistes, pot ser una gran ocasió per comprar alguns regals i estalviar-nos una mica de diners. No obstant això, la febre de les rebaixes no ha d'ennuvolar-nos la vista i hem de posar tota la nostra atenció per detectar possibles fraus, estafes o pràctiques enganyoses. Per evitar que caiguem en un d'aquests paranys, recopilem una sèrie de recomanacions a tenir en compte.

Actua abans de fer les compres

Quan recorrem infinitat de comerços, sigui físicament o virtualment, és possible trobar-nos alguna situació en la qual s'apugi el preu de determinats productes amb antelació per després aplicar l'oferta i fer la sensació que hi ha hagut un descompte quan, en realitat, l'article manté el seu preu original. En aquests casos, podem reclamar a l'establiment que apliquin el descompte sobre el preu de venda real al qual normalment es ven el producte, però per això haurem de demostrar quin era el seu preu.

Per això, en els dies previs al Black Friday, podem localitzar els articles que ens interessen i fotografiar-los o fer captures de pantalla al seu preu per comprovar que el descompte realment es fa sobre el preu anterior i, en cas que no sigui així, poder demostrar-ho. Les grans plataformes fa dies que anuncien els seus productes, i tenen l'obligació de complir amb aquestes ofertes, perquè la publicitat és vinculant per al comerç. Guarda aquesta documentació, com emails, anuncis a la premsa, falques a la ràdio... per així poder exigir que es compleixi amb totes elles.

Atenció durant la compra

Ara que disposem de tota la informació, podem comparar les ofertes, però també hem d'estar atents a les condicions (despeses d'enviament o devolució, dates i terminis) per triar les millors oportunitats i no deixar-nos portar per la impulsivitat. Hem de tenir en compte que la normativa de consumidors i usuaris garanteix que els nostres drets en comprar siguin els mateixos si ho fem en línia o en botiga física. Però la xarxa facilita les estafes, per la qual cosa és recomanable prendre unes certes precaucions:

Compra en webs de confiança i revisa les dades de l'empresa , si hi ha una adreça física a la qual reclamar, la denominació social i el NIF. Consulta opinions d'altres usuaris i comprova que envia les seves dades de manera xifrada, això és, a través d'una plataforma HTTPS . A més, evita els pagaments a través de wifis de xarxes públiques i obertes, en elles és més fàcil robar dades.

, si hi ha una adreça física a la qual reclamar, la denominació social i el NIF. Consulta opinions d'altres usuaris i comprova que envia les seves dades de manera xifrada, això és, a través d'una plataforma . A més, evita els pagaments a través de wifis de xarxes públiques i obertes, en elles és més fàcil robar dades. Utilitza contrasenyes que alternin números, lletres, majúscules, minúscules i altres signes, canvia-les periòdicament i fes servir una diferent per una altra plataforma. Si et demanen el PIN de la teva targeta, desconfia: no és necessari per les compres en línia.

que alternin números, lletres, majúscules, minúscules i altres signes, canvia-les periòdicament i fes servir una diferent per una altra plataforma. Si et demanen el de la teva targeta, desconfia: no és necessari per les compres en línia. Sospita de les gangues i vés amb compte amb els correus rebuts amb suposades ofertes, perquè els seus enllaços podrien contenir un virus. Per si de cas, mantingues actualitzat el teu antivirus. Desconfia també de les faltes d'ortografia i comprova que l'adreça web del remitent coincideix exactament amb la de la web de compres: podria tractar-se d'una suplantació.

i vés amb compte amb els correus rebuts amb suposades ofertes, perquè els seus enllaços podrien contenir un virus. Per si de cas, mantingues actualitzat el teu antivirus. Desconfia també de les faltes d'ortografia i comprova que l'adreça web del remitent coincideix exactament amb la de la web de compres: podria tractar-se d'una suplantació. Atent a la política de devolució del producte , qui corre amb les despeses i fins quan es pot retornar, guarda la documentació de la teva ordre de comanda per si fos necessari reclamar.

, qui corre amb les despeses i fins quan es pot retornar, guarda la documentació de la teva ordre de comanda per si fos necessari reclamar. El mètode més comú per a comprar en línia és pagar amb targeta a través del TPV virtual, encara que segur que coneixes altres plataformes de pagament segur com PayPal. Aquesta plataforma ofereix un mètode que garanteix la seguretat en tot el procés i les teves dades bancàries estaran fora de perill. Les seves accions contra atacs i fraus ho han convertit en un sistema de confiança. De totes maneres, pagar amb targeta no és insegur si tenim en compte totes les recomanacions.

En cas d'incidència reclama

En el cas que rebem la compra en el nostre domicili, cal ser conscients que el lliurament de paquets està subjecte a una normativa i que no serà vàlid un lliurament realitzat a un veí o llançat per sobre de la tanca d'un xalet. El lliurament ha de realitzar-se al destinatari o a la persona autoritzada en el seu domicili, o l'operador haurà incomplit el procediment establert en la norma i tindrà la responsabilitat per mal funcionament, podent reclamar a la Junta Arbitral de Consum. En el cas d'incidència, s'haurà de reclamar per escrit a l'empresa que figuri en la web. De no obtenir resposta o si la contestació és desfavorable, podem dirigir la nostra reclamació als organismes de Consum o interposar una demanda judicial, sempre que la companyia estigui domiciliada a Espanya.

En el cas d'empreses estrangeres amb seu a la Unió Europea, la nostra queixa es pot cursar a través del Centre Europeu d'Informació al Consumidor. En el cas contrari, el procés es complicaria per haver de dirigir-se als organismes administratius o als tribunals del país on estigui situat aquest negoci. En qualsevol cas, si creiem que hem estat víctima d'una estafa, hauríem d'interposar una denúncia davant les Forces i Cossos de Seguretat.