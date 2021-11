El ja popular Black Friday, al qual seguirà el "ciberdilluns" ("cyber monday"), marca l'inici de la temporada de compres nadalenques i el consum massiu, però és també l'esquer preferit pels ciberdelinqüents per a llançar els seus atacs a través de la xarxa; hi ha consells molt senzills d'atendre que els hi posen més complicat.

Cada defunció d'una celebritat, cada esdeveniment esportiu (un mundial o unes olimpíades) i cada data assenyalada en el calendari és utilitzada pels ciberdelinqüents per a llançar els seus atacs contra els consumidors i usuaris de la xarxa, i les principals institucions que vetllen per la seguretat en internet i les empreses especialitzades activen els seus bateries de recomanacions per a evitar els paranys.

Entre elles, la més recurrent quan es tracta d'una data amb un caràcter tan purament comercial, és el "phishing": la suplantació d'una pàgina d'internet per una altra pràcticament idèntica en la qual els usuaris introdueixen les seves dades i realitzen transaccions comercials que en realitat són una estafa.

Primer consell: abans de completar una transacció, el consumidor ha de fixar-se en el fet que la pàgina sigui segura, i comprovar per a això que l'adreça on està navegant comença per "https", i que tingui certificat de seguretat i segell de confiança.

Així ho han exposat fonts de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), que han detallat a EFE el decàleg de recomanacions que els usuaris han de tenir en compte davant el "black friday" i la proliferació d'ofertes en la xarxa.

L’INCIBE ha subratllat la importància d'analitzar els correus que reben els usuaris oferint promocions per assegurar-se que és la marca oficial la que ho envia abans de fer "clic" a un enllaç, i ha apuntat que es deu també comprovar que la pàgina té un apartat de seguretat i de privacitat que detall quines dades recullen i com els usen.

Cal desconfiar, segons aquest Institut, si la pàgina no té avís legal amb informació sobre l'empresa, condicions de venda, devolucions o sobre reclamacions, i cal sospitar també si els preus estan notablement per sota del mercat o si tots els productes tenen el mateix import.

Al seu decàleg de consells sumen el de buscar a la mateixa xarxa informació sobre la reputació de la botiga en la qual es farà la transacció -a través de les valoracions o ressenyes d'altres usuaris-, i prestar especial atenció a "l'aspecte" de la botiga, que el seu disseny sigui homogeni, que les imatges tinguin qualitat i que totes les seccions estiguin completes i ben redactades.

Nombroses empreses especialitzades en la seguretat i autenticació informàtica han llançat també les seves recomanacions davant la proliferació d'ofertes i promocions amb motiu del Black Friday i el "cyber monday" i perquè les compres es realitzin amb confiança i amb seguretat.

La companyia internacional WatchGuard Technologies ha alertat que la forma "més òbvia" usada pels delinqüents aquests dies és el "phishing" a través del correu electrònic, per la qual cosa suggereix que els usuaris evitin qualsevol correu que els resulti sospitós.

I ha subratllat a més la rellevància de no facilitar les dades d'una targeta bancària quan no hi ha garantia de protecció, de no comprar en qualsevol lloc web i de buscar el cadenat en el navegador o les lletres "https://", que asseguren que la comunicació amb aquest lloc està xifrada.

L'empresa de seguretat informàtica ESET ha advertit que els delinqüents han llançat moltes campanyes de correus maliciosos per a robar informació dels usuaris, especialment la relacionada amb les seves targetes de crèdit, i ha precisat que una de les tècniques preferides pels estafadors és la de suplantar empreses de transports o de logística per a fer creïbles els seus correus.

Especialitzada en el sector de la seguretat informàtica, l'empresa S21sec ha assenyalat també al "phishing" com la principal amenaça durant un període d'augment de les compres com el que comença ara, i la proliferació de continguts atractius que inciten als consumidors a fer "clic" en un enllaç des del qual els delinqüents poden robar la informació personal i financera.

I a les recomanacions més comunes afegeix la de no emplenar formularis en webs que no resultin fiables i la de mantenir actualitzats els sistemes operatius dels ordinadors i de les aplicacions dels dispositius mòbils.

Segons dades de la multinacional Kaspersky, el frau en els pagaments digitals es multiplica durant les dates o les temporades de rebaixes. L'empresa ha detallat que els seus sistemes han detectat més de 200.000 correus electrònics "escombraries" o no desitjats ("spam") que contenien les paraules "black friday".

Les suplantacions ("phishing") més recurrents, segons les dades facilitades per aquesta multinacional, són les que repliquen les pàgines de Amazon, eBay, Alibaba o Mercat Lliure.

Com a últim consell, les institucions i empreses coincideixen en la importància de desconfiar de les pàgines que ofereixen preus molt per sota del mercat normal i atendre una de les més velles recomanacions, convertida gairebé en un aforisme: "massa bo per a ser veritat".