El desembre fa dies que ha arrencat i amb això l'empenta decisiva a les campanyes de Nadal. En aquesta època de l'any, els canals de comunicació enfocats a fins comercials tendeixen a patir una saturació en aquestes dates prèvies a les festes. A vegades, les empreses es focalitzen a captar nous clients, descuidant amb freqüència als que ja tenen. En aquest sentit, els SMS poden convertir-se en un bon aliat per a la fidelització dels clients. Per exemple, a través de promocions exclusives, que ajudaran al fet que se sentin valorats, millorant així el compromís amb la marca. Aquest tipus de campanyes ajuden les empreses a augmentar les seves vendes, especialment en el canal en línia. Una tendència que experimenta una eclosió en els últims anys i que s'ha incrementat especialment durant la pandèmia, una situació que va avivar més, si cap, aquesta preferència pel comerç en xarxa. I és que, són molts els avantatges que proporciona l'Ecommerce, especialment per Nadal: els clients tenen la possibilitat de comparar articles i ofertes de manera instantània; eviten cues i desplaçaments, ja que rebran els seus articles en el seu domicili i sortegen les grans aglomeracions. Concretament, més de la meitat (51%) de les cerques s'efectuen a través del dispositiu mòbil, convertint-se així en una nova manera de veure aparadors. Per aquestes raons, tot apunta al fet que aquesta tendència continuï candent en les compres de cara al període nadalenc d'enguany. Per això, des d'SMSpubli volen oferir a les empreses 10 motius pels quals els SMS poden ser la solució perquè els seus esforços comercials no es perdin entre el «soroll nadalenc» i apostin per aquest canal per a promocionar les seves ofertes, serveis o simplement desitjar-los un Bon Nadal o Any Nou als seus clients.

Milloren l'experiència del client i augmenten la seva fidelització. Un dels grans avantatges de l'SMS màrqueting és que té un impacte immediat. Tot això, el converteix en una eina potent per a comunicar notificacions, ofertes especials, horaris d'obertura, avisos d'estat de comandes, alertes davant alteracions, confirmacions o recordatoris per a mantenir informats als clients. D'aquesta manera, el canal d'SMS ajudarà les empreses a millorar la comunicació amb els clients establint així un vincle més pròxim entre tots dos en aquestes dates tan especials. Ells agrairan l'ajuda i l'esforç i intensificaran la seva confiança en la marca. Ajuden a arribar a més clients. Tots els mòbils tenen l'App de manera nativa. A més, la taxa d'obertura és d'un 95%. Els SMS són també instantanis i no requereixen una connexió de dades, per la qual cosa pràcticament tot aquell que tingui un mòbil té accés a ells, incloses les persones grans. Incrementen el trànsit de la web. Les compres en línia es disparen durant aquestes dates, especialment des dels dispositius mòbils. A través d'elements com enllaços amb descomptes especials o un text que transmeti urgència, es pot augmentar el trànsit a les webs de les empreses, independentment de la mena de producte que es vengui, perquè per Nadal es necessiten gran varietat de productes i serveis. Augmenten les vendes. És una manera d'oferir als clients un altre canal de venda no presencial, potenciant així la venda en línia durant el període de Nadal. El comportament del consumidor ha canviat significativament des de la digitalització i l'auge de l'Ecommerce, dos factors que han influït molt en l'increment de les vendes en línia, que a vegades es converteixen en aparadors encara més atractius que els de les mateixes botigues: sense horaris, gaudint-los en la calor de la llar, possibilitant fer comparacions, etc. Permeten informar a temps. Els consumidors volen tenir les seves comandes abans de determinats dies clau, com Nadal o Reis. Per això, és convenient informar-los de la data límit per a realitzar les seves compres en línia i assegurar-se que reben les seves comandes sense contratemps. Aquesta logística és percebuda com un element de valor pels destinataris i cobra especial rellevància en aquestes dates, on per als consumidors és essencial tenir controlades totes les seves compres perquè tot estigui llest de cara a l'esdeveniment concret que se celebri: els adorns per a la casa, els aliments típics per a cada data significativa, els regals o la indumentària. Possibiliten personalitzar els missatges. Un dels aspectes clau per a l'èxit de qualsevol campanya d'SMS Màrqueting és segmentar i personalitzar els missatges als clients i més que mai en aquestes dates on tot està impregnat pel famós esperit nadalenc. Per exemple, el simple fet de tenir en compte l'hora o incloure el nom dels clients en els SMS aporta un valor afegit i fa que les companyies destaquin entre la competència, un aspecte essencial entre tota l'activitat comercial que es genera en aquesta època tan significativa de l'any. A més, l'SMS màrqueting fa que estiguis prop dels teus clients, ja que la majoria ho porta sempre amb ell. Milloren la logística. Com cada any, les compres nadalenques a través del comerç en línia augmenten i la quantitat de comandes que es realitzen fa que les empreses de logística hagin de funcionar amb un alt rendiment en aquestes dates per a continuar mantenint als clients satisfets. En aquest aspecte l'ús de l'SMS notificant l'estat d'una comanda també pot ser molt útil. No només poden sumar molt de suport cap a l'equip d'atenció al client d'una empresa, estalviant-los mencions, i millorant així els seus serveis i oferir una millor qualitat; sinó també, en l'àmbit intern del sector, ajuden a escurçar el temps dedicat a cada tasca i a reduir les més repetitives, dedicant-se a altres més productives. Incrementen la interacció amb els clients. Les campanyes per missatge de text ofereixen l'oportunitat d'interactuar amb un major grau amb els clients i conèixer així els punts de millora en els quals ha d'aprofundir una empresa. Per exemple, gràcies a les enquestes per SMS, se'ls pot preguntar sobre la seva experiència amb els productes obtinguts o serveis rebuts; aprenentatges que seran essencials de cara a la campanya nadalenca del pròxim any. Faciliten l'estalvi de temps. Una campanya ben organitzada i amb marge de temps, ajudarà les empreses a poder dedicar-li atenció al client, un aspecte cada vegada més essencial, ja que un client satisfet genera 14 vegades més guanys que un insatisfet. I és que, en aquestes dates, els clients són especialment exigents per totes les compres que s'ajunten, encaminades a fer els millors i més originals regals o els esdeveniments i celebracions més especials. Per tot això, oferir-li una atenció que s'ajusti a les seves necessitats és més important que mai. Redueixen costos. Les campanyes d'SMS màrqueting són un mitjà de comunicació low cost per a comunicar-se amb els clients. Quan s'utilitza l'SMS de manera adequada, la inversió és molt baixa si tenim en compte la resposta que podem obtenir. En definitiva, són moltes les raons que pràcticament asseguren l'èxit d'una campanya d'SMS Màrqueting. Aquest Nadal aquesta pot ser una gran oportunitat per a comerços i empreses, alhora que serà un mecanisme per a fidelitzar clients, millorant així el seu acompliment i acabant l'any celebrant grans assoliments.