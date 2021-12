Les xarxes socials i els serveis de comunicació en línia encapçalen el llistat de les deu aplicacions més descarregades a escala mundial de 2021, en la qual TikTok s'ha alçat amb el primer lloc i els serveis de Meta completen el podi. TikTok ha tingut 656 milions de descàrregues des de les botigues Apple Store i Google Play Store, segons les dades recopilades i compartides per la signatura d'anàlisi Apptopia, amb la qual cosa s'ha convertit en l'aplicació més descarregada de l'any a tot el món. Els serveis de Meta, Instagram (545 milions), Facebook (416 milions) i WhatsApp (395 milions) ocupen els llocs segon, tercer i quart, mentre que Telegram, amb els seus 329 milions de descàrregues, tanca el Top5. Completen el Top10, Snapchat (327 milions), Zoom (300 milions), Messenger (268 milions), l'editor de vídeo CapCut (255 milions) i la plataforma de streaming de música Spotify (203 milions).

En el cas dels videojocs, Subway Surfers ha escalat fins al primer lloc del rànquing mundial, amb 191 milions de descàrregues. Roblox (182 milions), Bridge Race (169 milions), Garena Free Fire - New Age (154 milions) i Among Us (152 milions) completen la classificació dels cinc més descarregats des d'App Store i Play Store. D'altra banda, Netflix, amb 173 milions de descàrregues, és l''app' d'entreteniment més descarregada a escala global el 2021, seguida de YouTube (166 milions), Google Play Games (131 milions), Disney+ (126 milions) i Amazon Prime Vídeo (120 milions). Apptopia també recull la classificació de les aplicacions de compres més descarregades, que a escala mundial lideren Shopee (203 milions), Shein (190 milions), Meesho (153 milions), Amazon Shoping (148 milions) i Flipkart (93 milions).