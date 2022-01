VMware, empresa líder en programari i innovació, ha presentat els resultats d'un estudi internacional i local que demostra que l'increment en el rendiment i la confiança dels empleats a conseqüència de les noves modalitats de treball híbrid podrien revertir-se amb la implementació de mesures de vigilància remota. L'estudi, realitzat per Vanson Bourne per a VMware i titulat: L'oficina virtual: noves regles per a una nova era de treball, revela que el 72% de les empreses enquestades han implementat o pensen implementar mesures de supervisió als empleats a fi d'analitzar la productivitat del personal a partir de l'adopció de models de treball híbrid. Entre les mesures adoptades per aquestes empreses, es troben la supervisió del correu electrònic (41%), de la navegació per Internet (34%) i de les eines de col·laboració (41%), la videovigilància (22%), el rastreig de l'atenció mitjançant càmeres web (24%) i el programari de registre de pulsació de tecles en el teclat (27%). No obstant això, el 34% de les empreses que han començat a supervisar al seu personal de manera remota observen un «augment» o un «augment considerable» en la rotació de personal.

Els resultats de l'estudi indiquen que s'ha d'aconseguir un punt d'equilibri en la cerca de noves maneres d'avaluar el rendiment dels empleats que van més enllà del presentisme. Des de la perspectiva dels empleats, el 82% reconeix que, després de la transició al treball distribuït, els ocupadors es fixen més en el rendiment i menys en indicadors convencionals com, per exemple, el temps que es passa en l'oficina. Més encara, el 83% dels empleats afirma que les tecnologies per al teletreball els permeten treballar amb major eficiència que abans. D'altra banda, el 77% de les empreses ha hagut de desenvolupar noves maneres de mesurar la productivitat. Algunes han adoptat solucions centrades en el rendiment, com les reunions periòdiques amb els directors per a avaluar càrregues de treball (49%), l'anàlisi de resultats i expectatives (53%) o l'ús de programes innovadors per a la gestió de projectes (51%). Ara que els empleats ja no estan a l'oficina, les empreses recorren a noves modalitats de vigilància i avaluació de la productivitat. Si bé el 64% de les empreses enquestades reconeix que les seves organitzacions han hagut d'idear noves maneres de mesurar la productivitat com a part de la transició al treball híbrid, la transparència continua sent fonamental. El 28% dels empleats afirma no saber si en la seva empresa han implementat sistemes de supervisió de dispositius per a avaluar la seva productivitat.

«Observem que, a tot el món, les empreses estan adoptant models de treball híbrid, que no requereixen que els empleats treballin sempre des de l'oficina. Quan reemplacem el presentisme per eines de supervisió, les empreses haurien de ser cauteloses. La supervisió i el rendiment són dues coses molt diferents», assenyala María José Talavera, directora general de VMware Ibèria. «Les eines per a l'espai de treball digital permeten que les persones treballin des de qualsevol lloc. Segons hem observat, els empleats se senten més valorats i perceben que els seus caps confien més en ells. La falta de transparència i els mesuraments quantitatius furtius solen minar la lleialtat dels empleats i impulsar a persones valuoses a buscar altres horitzons fora de l'empresa, en un mercat molt competitiu en el qual abunden les oportunitats per als empleats amb talent», afegeix.

La vigilància dels empleats és un dels múltiples temes abordats en l'estudi L'oficina virtual, els principals resultats de la qual són: