L'aplicació de missatgeria WhatsApp prepara noves funcions per al seu editor d'imatges amb les quals permet que els seus usuaris puguin pixelar o difuminar determinades parts d'una fotografia directament des de l'app.

WhatsApp prova una sèrie de noves funcions en el seu editor en l'última beta de la seva app per a Android, en la seva versió 2.22.3.5, com ha informat el portal especialitzat WABetaInfo, entre els quals es troben nous pinzells per a escriure o dibuixar sobre imatges i vídeos.

Fins ara, els usuaris de WhatsApp només podien utilitzar un tipus de pinzell, però amb la nova beta podran accedir a dos nous pinzells addicionals que amplien les possibilitats a tres.

Entre el codi de l'aplicació, la companyia ha inclòs referències també a la possibilitat de difuminar parts d'imatges des d'Android i iOS, una opció que actualment no pot dur-se a terme des del seu editor.

Altres novetats presents en les betes de l'app arriben a la seva versió per a escriptori, on s'ha llançat un nou disseny amb colors actualitzats per a les bombolles verdes de xat en la manera fosca, com ha informat el portal citat.