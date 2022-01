Terratrèmol a la indústria dels videojocs. Microsoft prepara la compra d’Activision Blizzard, creadora de sagues tan populars com ‘World of Warcraft’, ‘Call of Duty’, ‘Diablo’ o ‘Candy Crush’, per 68.700 milions de dòlars (uns 60.389 milions d’euros).

L’acord, que encara s’ha de tancar, convertiria la multinacional tecnològica fundada per Bill Gates i Paul Allen en propietària de la que serà la «tercera empresa de videojocs més gran per ingressos», per darrere de la xinesa Tencent i la japonesa Sony.

Aquesta és, de lluny, l’operació de compra més gran realitzada fins ara per Microsoft, superant l'adquisició de la xarxa social LinkedIn el 2016 per 26.000 milions de dòlars (22.906 milions d’euros). També és la més gran de la història dins del sector, per davant de la compra de la desenvolupadora Zynga per part de l’empresa Take-Two, per la qual va pagar 12.700 milions de dòlars (11.197 milions d’euros).

Els videojocs s’han convertit en un dels negocis més grans al món de l’entreteniment i, amb aquest gest, Microsoft busca posicionar-se ara com a líder en aquest potent mercat. «Avui en dia el videojoc és la categoria més dinàmica i emocionant en l’entreteniment a través de totes les plataformes i jugarà un paper clau en el desenvolupament de plataformes del metavers», ha explicat en un comunicat el seu directe executiu, Satya Nadella. Amb l’operació, Microsoft sumarà més de 10.000 nous empleats a les seves files.

Escàndol per abusos sexuals

En els últims mesos el gegant dels videojocs nord-americà s’ha vist contra les cordes per les investigacions que han destapat múltiples casos de violacions, assetjament sexual i abús de poder contra treballadores de la companyia, un escàndol que el seu director executiu, Bobby Kotick, hauria intentat silenciar. L’adquisició per part de Microsoft no canviarà la posició de Kotick, que seguirà al capdavant de la companyia.

Aquesta cultura de toxicitat misògina normalitzada dins la firma ha generat protestes de part dels seus empleats. Aquest mateix dimarts s’ha conegut que des del juliol Activision Blizzard ha acomiadat uns 36 treballadors i n’ha sancionat 40 més en un intent per apaivagar aquest greu problema intern.

Ampliar el catàleg d’Xbox

L’adquisició d’Activision Blizzard suposa l’aposta més important de Microsoft pels videojocs. Gran part de les obres creades per les dues empreses, fusionades el 2008, s’integraran així al catàleg d’Xbox Game Pass, el servei de subscripció per jugar a la consola Xbox així com als ordinadors de Microsoft. Fa anys que el catàleg vol convertir-se en una espècie de Netflix dels videojocs i té ja 25 milions de subscriptors. La seva missió surt reforçada amb aquesta operació de compra.

«Després del tancament, oferirem tots els videojocs d’Activision Blizzard que puguem dins d’Xbox Game Pass i PC Game Pass, tant títols nous com altres del seu catàleg increïble», ha explicat el cap d’Xbox, Phil Spencer.