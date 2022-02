Amb el 'boom' de les xarxes socials, són moltes les plataformes que s'han introduït en el nostre dia a dia i ens ajuden a comunicar-nos amb els nostres amics, companys i familiars, o fins i tot amb usuaris del món sencer. En els últims anys, una de les més populars és, sens dubte, Instagram, la xarxa social per excel·lència si parlem de fotografia.

Milions d'usuaris accedeixen cada dia a aquest àlbum de fotos virtual, bé sigui de manera professional (com 'influencers' o com a imatge de marca) o personal (amb perfils individuals d'ús purament recreatiu). No obstant això, moltes vegades ens deixem portar per facilitat del seu ús més bàsic, quedant-nos en la superfície en el que a l'ús de la plataforma de Meta (matriu de Facebook) es refereix i sense aprofitar totes les seves opcions.

En les següents línies podràs descobrir algunes funcionalitats menys populars amb les quals podràs perfeccionar el teu contingut, accedir millor al d'uns altres que encaix amb els teus interessos, i fins i tot, millorar la teva xifra de seguidors.

1- Personalitza els teus filtres

Quan vagis a publicar una foto o un vídeo, vés a l'opció 'Filtre', desplaça't fins al final del menú i prem 'Administrar'. Des d'aquí podries reorganitzar l'ordre mantenint pressionat la icona de tres línies que apareix al costat esquerre de cada filtre, o bé ocultar o mostrar un determinat filtre marcant o desmarcant els cercles corresponents. No t'oblidis de prémer 'Llest' per a guardar la teva configuració.

2- Bloca i filtra comentaris

Si en les publicacions trobes comentaris ofensius i indesitjats, o bé spam, a més d'esborrar-los individualment pots aplicar filtres per a eliminar allò que no t'agradi. A través de la ruta Ajustaments - Privacitat - Comentaris pots activar les opcions automàtiques d'ocultar comentaris ofensius i filtrar les paraules més denunciades, o bé emprar filtres manuals per a eliminar tot allò que contingui alguna determinada paraula.

3- Amplia les fonts de la lletra

No t'agraden els estils de lletra que ofereix per defecte Instagram? La solució és molt senzilla. Si utilitzes alguna aplicació de tercers per a realitzar les teves publicacions (IGFonts, Instagram Fonts o LingoJam i moltes altres) trobaràs opcions que et permetran emprar fonts diferents, que s'ajustin als teus gustos o amb la imatge que pretenguis projectar.

4- Comparteix amb d'altres xarxes

Si a més d'Instagram, pretens compartir les teves publicacions en perfils d'altres xarxes socials, pots fer servir la ruta Perfil - Opcions - Comptes vinculats per a agregar els teus comptes de Facebook, Twitter o Tumblr. D'aquesta manera, et facilitaràs la tasca quan el teu objectiu sigui compartir un mateix 'post' en totes les plataformes al teu abast.

5- Notificacions individualitzades

Vols que t'arribi una alerta quan publiqui alguna cosa el teu 'crush'? O pretens estar al dia de tot el que comparteixi el teu 'influencer' favorit? La solució és senzilla. Si visites el perfil d'un determinat usuari i prems la icona amb una campaneta, podràs activar les notificacions cada vegada que aquest publiqui, tenint a més l'opció de rebre una o diverses opcions, quan es tracti de 'posts' en el 'feed', 'stories', vídeos, 'reels' o emissions en directe.

6- Silencia un usuari

Vols deixar de veure les publicacions d'algú sense deixar de seguir-li? Molt senzill. Vés al compte concret, prem en el botó 'Seguint' i a continuació en l'opció 'Silenciar'. Aquí tindràs la possibilitat de cancel·lar la visualització de les publicacions, les 'stories' o totes dues coses corresponents a aquest usuari.

7- Treu l'àudio dels vídeos

S'ha colat un soroll o un so indesitjat en aquest vídeo que tant d'esforç t'ha costat gravar? No l'eliminis. Pots publicar-ho sense àudio prement en la icona de l'altaveu que apareix en la part superior de la pantalla, o bé trepitjar l'àudio amb una cançó en l'opció 'Música'.

8- Busca usuaris sense estar registrat

En algunes ocasions pot ser que desitgis visitar el perfil d'un usuari sense fer-lo des del teu compte (o simplement, si no ets usuari de la xarxa social). Per a això obre una finestra del teu navegador favorit i tecleja en la barra d'adreces www.instagram.com/nom_usuari, substituint, és clar, aquesta última part per l'àlies en qüestió. Podràs accedir a una vista del perfil, incompleta, però moltes vegades suficient.

9- Comparteix la teva targeta de contacte

Vols que algú et segueixi? Molt fàcil. Obre el teu perfil, prem les tres línies horitzontals, toca en 'Codi QR' i comparteix la imatge que t'apareix, bé mostrant-la-hi a aquesta persona perquè l'escanegi, o enviant-la-hi al seu telèfon. Pots personalitzar el teu QR des de la part superior de la pantalla si vols donar-li un aspecte diferent.

10- Protegeix l'accés al teu compte

Creus que algú està accedint al teu compte indegudament? Pots comprovar tots els inicis de sessió en la següent URL (https://www.instagram.com/session/login_activity/). Si has iniciat sessió t'apareixeran detallats els accessos indicant ubicació, IP i dispositiu. Si algun d'ells ho consideres sospitós, prem 'No he estat jo' per a reportar-ho i canvia la contrasenya a manera de precaució.