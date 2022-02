Des d'aquest dijous, 17 de febrer, ja està disponible a Espanya la funció 'Take A Break' (pren-te un descans) d'Instagram, que dissenyada per a ajudar les persones a prendre decisions més conscients sobre com passen el seu temps en l'aplicació.

Amb aquesta nova opció d'Instagram la plataforma envia notificacions als usuaris de manera periòdica per a recordar-los que fa massa temps seguit que estan a l''app' i recomanar-los que deixin d'usar-la, com ha explicat en Twitter el fundador i director d'Instagram, Adam Mosseri. Aquests recordatoris, que es mostren dins de l'aplicació, es poden configurar pel propi usuari, que pot decidir cada quant temps desitja que se li mostrin. El missatge anima a les persones a "prendre un moment per a reinicialitzar tancant Instagram", assegura la plataforma en un comunicat. Entre les activitats que Instagram aconsella realitzar en lloc de continuar veient les seves fotos i 'reels' hi ha respirar profundament, escriure el que un estigui pensant en aquest moment, escoltar la seva cançó favorita o fer alguna cosa de la llista de tasques pendents. Els usuaris poden establir el temps d'ús després del qual rebran recordatoris: quan passen 10, 20 o 30 minuts a Instagram de manera ininterrompuda. La quarta opció desactiva les alertes. Suport a adolescents i pares El fundador i director d'Instagram, Adam Mosseri, va anunciar el novembre passat que aquesta nova funció entrava en fase de proves. El projecte s'emmarca dins dels estàndards que s'ha marcat l'empresa per a "protegir els adolescents i fer costat als pares en línia". Així, els pares i tutors podran veure quant temps passen els seus fills adolescents a Instagram i establir límits de temps. La funció es va provar a finals d'any als EUA, el Regne Unit, Irlanda, el Canadà, Nova Zelanda i Austràlia, i els primers resultats de les proves van mostrar que una vegada els adolescents configuren els recordatoris, més del 90% d'ells els van mantenir encesos. Els recordatoris de 'Take a Break' es basen les eines de gestió del temps existents, inclòs el límit diari, que permet a l'usuari saber quan han aconseguit la quantitat total de temps que volen passar a Instagram cada dia i ofereix la possibilitat de silenciar les notificacions d'Instagram.