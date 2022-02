Amb l'arribada del fred i l'enfonsament dels termòmetres, és necessari conèixer una sèrie de trucs per a escalfar la casa sense que la factura de la llum ens llevi la parla i ens deixi sense blanca. Canviant d'hàbits i prenent una sèrie de precaucions aconseguirem estalviar en el preu final del nostre servei, sense haver de renunciar a la dolça calor de la llar en aquestes dates.

Extreure l'aire dels radiadors

Purgar o treure l'aire dels radiadors és necessari almenys una vegada a l'any, ja que solen acumular petites bombolles en l'aire que impedeixen el pas de la calor, i, per tant, no escalfen amb tota la potència necessària.

Revisar la caldera

Un bon manteniment permetrà que la caldera funcioni amb el màxim rendiment i evitarà que es produeixin problemes importants en el futur. Algunes companyies inclouen en el contracte el servei de manteniment de manera gratuïta, recorda realitzar-lo una vegada a l'any per a evitar sorpreses.

Mantenir una temperatura adequada

A vegades arribem a casa amb el cos fred i pugem la temperatura de la calefacció més del necessari. No obstant això, els experts asseguren que per a escalfar una llar és suficient amb encendre la caldera a 21 graus. No és necessari estar a casa a l'hivern amb una temperatura tropical; és preferible posar-se un jersei abans de rebre una factura exorbitant. Amb un termòstat a mà podràs mantenir la temperatura òptima i, estalviar entre un 8% i un 13% en el consum, la qual cosa equival a una reducció de la despesa d'entre 60 i 100 euros anuals.

Programar l'encesa

Si només estàs a casa un parell d'hores al dia, la millor opció és programar l'encesa una hora abans de tornar, la qual cosa et permetrà tenir la teva llar en la temperatura adequada sense gastar de més.

Bombetes intel·ligents

Amb l'ús de la llum per a il·luminar la nostra llar també es pot estalviar. Una de les millors opcions són les bombetes intel·ligents. Ikea compta amb diversos productes d'aquest tipus a un preu bastant econòmic. Exemple d'això és el model Tradfri, bombeta LED E27 806 lúmens, blanc càlid/globus blanc òpal. "Ara la il·luminació intel·ligent està a l'abast de tot el món. Pots regular la bombeta, per a adaptar la llum a les activitats de cada moment".