Instagram ha compartit els plans que té per als vídeos en la plataforma, que inclouen més inversió en el format 'reel' i noves opcions per a veure els vídeos, així com la retirada de l'aplicació independent IGTV.

Els 'reels' o vídeos curts són actualment un format en creixement a la xarxa social i el principal contribuent al creixement del compromís a Instagram, dos motius pels quals la companyia ha anunciat que invertirà més en ells. Part d'aquesta inversió repercutirà en les eines de monetització. Així, la companyia ha informat que dels anuncis que reprodueixen dins del vídeo (anteriorment coneguts com a anuncis IGTV) deixaran de ser compatibles amb 'reels'. Més endavant, la companyia iniciarà les proves d'una "nova experiència publicitària" per a monetitzar els 'reels', que s'unirà a les bonificacions, com han compartit en un comunicat. Així mateix, la companyia prescindirà de l'aplicació independent IGTV. En el seu lloc, i donat el nou enfocament, tots els vídeos estaran a l'aplicació principal d'Instagram. A aquests canvis s'hi afegiran noves maneres de veure vídeo en la plataforma, que ja no se centraran en la manera en què han estat creats. Això significa que els usuaris podran reproduir-los a pantalla completa o fins i tot silenciar-los.