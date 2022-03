Com va passar fa gairebé una dècada amb Candy Crush, el 2022 ha començat amb un nou joc viral que ha revolucionat totes les xarxes socials: Wordle. La seva dinàmica és simple i consisteix a endevinar les paraules que s’amaguen rere un tauler de 30 caselles, distribuïdes en 5 columnes amb 6 files cada una.

Aquest joc neix d’una idea de Josh Wardle, un enginyer de ‘software’ que va crear Wordle (el títol neix d’un joc de paraules entre el seu cognom i ‘word’, que significa ‘paraula’ en anglès) per amenitzar els dies de confinament durant la pandèmia.

Joc viral

Segons ha explicat en una entrevista a ‘The New York Times’, va passar de ser un joc que va compartir amb els seus familiars a través de WhatsApp a tenir 90 jugadors el novembre del 2021. El primer diumenge d’aquest any, ja comptava amb 300.000 persones, un passatemps que suma nous adeptes diàriament i s’ha convertit en un joc viral.

La versió original és en anglès, però des del 6 de gener també hi ha la versió en espanyol, gràcies a l’adaptació de l’enginyer Daniel Rodríguez, que ha programat partides fins al 2023 i compte amb 52.000 usuaris. El 7 de gener va començar la versió en català. Des d’aquest dimarts també està disponible el joc en gallec, adaptat per Abraham Martínez.

Joc ‘online’

Wordle és un joc ‘online’, dissenyat únicament per a navegadors. És a dir, que es pot disfrutar pràcticament des de qualsevol dispositiu, però no compta amb una ‘app’ oficial i des que s’ha disparat la seva popularitat no han deixat d’aparèixer les primeres versions apòcrifes.

És per això que Apple ha estat eliminant diversos jocs de Wordle de la seva App Store. Fins aquest dimecres, l’únic producte que quedava a l’App Store amb aquest títol és Wordle!, un joc basat en el temps creat per Steven Cravotta fa més de cinc anys.

I aquesta ‘app’ ha experimentat un creixement de les descàrregues, arribant a les 40.000 la setmana de l’1 de gener, un 850% més que la setmana anterior, segons la firma d’anàlisi i dades mòbils App Annie. Segons aquesta consultora, ha arribat a estar al ‘top 10’ dels jocs de paraules a set països i ha sigut número 1 en aquest llistat a Irlanda i els Països Baixos des del 8 de gener.