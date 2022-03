Fa algun temps, per a alguns no gaire, el món de la missatgeria instantània es reduïa a 160 caràcters i 25 cèntims per missatge, l'espai i preu que t'oferia un SMS. Les limitacions i els intents per reduir al màxim els textos amb la finalitat de no pagar un extra van implicar, fins i tot, la creació d'un llenguatge alternatiu que permetia economitzar espai i alterava a la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola i docents a parts iguals. 'Salu2', 'Xq', 'Tkm', 'Imxta' o 'Kdms' eren alguns dels jeroglífics que qualsevol generació posterior a la millennial no seria capaç de desxifrar. L'SMS va deixar les trucades en un segon pla i, l'any 2007, es va batre el rècord d'enviaments aconseguint els 13.425 milions, segons dades elaborades a partir dels informes trimestrals de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Només dos anys després va arribar al mercat WhatsApp, l'aplicació gratuïta que va revolucionar per complet el món de la missatgeria instantània i que, a mitjans de 2021, es va convertir en l'app de comunicació més popular amb aproximadament 2.000 milions d'usuaris a tot el món, d'acord amb Statista. A més, segons Facebook, diàriament s'envien un total de 100.000 milions de missatges mitjançant l'aplicació. A causa de la seva gran popularitat, Qustodio - plataforma líder en seguretat en línia i benestar digital per a famílies - ha volgut realitzar una radiografia sobre el comportament digital dels menors de 10 a 18 anys a WhatsApp a Espanya, el Regne Unit i els Estats Units. L'anàlisi mostra que, a Espanya, WhatsApp lidera el rànquing d'aplicacions de comunicació amb un 52,74% de menors amb perfils actius. Per darrere se situa Regne Unit, amb un 36,81%, i molt allunyat d'aquests valors es troba els Estats Units, on el percentatge de menors a penes aconsegueix el 5,2%, ja que utilitzen altres mètodes de comunicació com els missatges o Facebook Messenger.

El temps d'ús

Els menors espanyols passen una mitjana de 44 minuts diaris en l'aplicació, la qual cosa suposa un increment percentual de 41,94 respecte a les dades recollides el 2020. Això són gairebé 268 hores a l'any redactant i rebent missatges. En revisar el temps d'ús per edat a Espanya, l'estudi desprèn que el grup d'edat que més temps fa servir l'aplicació és entre els 16 i els 18 anys, que empren 56 minuts diaris. Per darrere els menors de 13 a 15 anys, que l'usen 43 minuts al dia i de 10 a 12 anys passen un total de 37 minuts. Per part seva, al Regne Unit passen una mitjana de 31 minuts diaris en l'aplicació i als Estats Units el valor mitjà ascendeix als 39 minuts al dia. A grans trets, el temps que utilitzen els menors en la plataforma no sembla excessivament alt comparat amb una altra mena d'aplicacions, però a diferència de TikTok o Instagram, WhatsApp no ofereix entreteniment i l'única funció és enviar i rebre missatges.

Les famílies també bloquegen WhatsApp

WhatsApp és una aplicació de missatgeria en la qual la funció principal és comunicar-se, però això no vol dir que estigui exempta de perills associats a un mal ús. L'app permet trametre fotografies, vídeos i àudios, a més de text, per la qual cosa el risc que els menors es converteixin en víctimes del ciberbullying, sexting o grooming augmenta si tenen un compte sense supervisió d'un adult. A més, aquest tipus d'aplicació facilita la missatgeria en diferit, per la qual cosa es poden crear cadenes de reptes o jocs virals que posin en perill la integritat física i mental dels més petits. Per aquest motiu, algunes famílies també opten per bloquejar-la. Segons l'estudi, el 21,65% dels menors espanyols té aquesta aplicació bloquejada en els seus dispositius, al Regne Unit el 13,81% i als Estat Units, un 2%.