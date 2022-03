La invasió militar d’Ucraïna està desencadenant una onada de reaccions econòmiques internacionals contra Rússia. Aquest dimarts, Alemanya ha llançat un missatge d’advertència en contra de l’ús dels sistemes antivirus de Kaspersky, una decisió que l’empresa russa de ‘software’ ha criticat que pren «per motius polítics».

L’Oficina Federal de Seguretat de la Informació d’Alemanya (BSI) va emetre un comunicat en el qual recomana «substituir les aplicacions» de Kaspersky «per productes alternatius» a causa del que consideren «un risc alt d’un atac cibernètic des de Rússia». En el seu missatge, assenyala que l’empresa podria operar com a hipotètic cavall de Troia del Kremlin en els sistemes informàtics europeus. «Un fabricant rus de tecnologies de la informació pot portar a terme ell mateix operacions ofensives, veure’s obligat a atacar sistemes contra la seva voluntat, ser espiat com a víctima d’una operació cibernètica sense el seu coneixement o ser utilitzat indegudament com a eina per a atacs contra els seus propis clients», diu el comunicat.

El comunicat de Berlín ja ha tingut altres repercussions. El club de futbol Eintrach de Frankfurt ha anunciat que retira Kaspersky com el seu principal patrocinador. En el pla governamental, l’Agència de Seguretat italiana no s’ha referit directament a la companyia però ha demanat «revisar els vincles amb les empreses russes de tecnologia».

Vetada als EUA i la UE

Fundada el 1997, la firma russa és una de les més reconegudes al món de la ciberseguretat –és habitual la seva presència en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona– i compta amb més de 400 milions d’usuaris a tot el món, 240.000 dels quals són terceres empreses. No obstant, tant els Estats Units com la Unió Europea (UE) van vetar el 2018 l’ús dels sistemes de Kaspersky en ordinadors governamentals al considerar-los «maliciosos». Els dos blocs van assegurar llavors que la mesura es devia a suposades vinculacions amb el govern rus.

La companyia ha respost a la decisió alemanya desmentint les acusacions i remarcant que es tracta d’una decisió «per motius polítics i no perquè estigui fonamentada en l’avaluació tècnica dels nostres productes». També remarca que, tot i que els seus servidors centrals estan allotjats en Moscou, part del seu equip d’ordinadors que processa dades dels usuaris estan instal·lats en països com Suïssa, el Canadà o Alemanya.

El fundador de la firma, Eugene Kaspersky, ha sigut criticat a les xarxes socials per no condemnar directament la invasió russa d’Ucraïna, tot i que sí que ha expressat el seu rebuig de la guerra.