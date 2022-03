Diversos serveis d'Apple, com l'Apple Store, Apple Music, iCloud i Maps, han experimentat aquest dilluns una caiguda als Estats Units.

Així ho ha assenyalat la mateixa empresa a la seva pàgina web, on ha mostrat que uns altres dels serveis afectats són Apple TV+ i iTunes Store.

En el cas d'iCloud, el servei ha estat interromput uns minuts per a reprendre's poc després.

La pàgina web Downdetector, que segueix el funcionament d'aquesta mena de serveis, ha agregat que també estan patint problemes als Estats Units Paypal, Youtube, el cercador de Google i Google Maps, entre altres.

No obstant això, en algunes d'aquestes plataformes, com Paypal, els reportis de problemes per part dels usuaris estan descendint a mesura que passen els minuts.