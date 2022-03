Tuandco.com, l'ecommerce especialitzat en la venda en línia de productes de calefacció, llar i jardí, ferreteria, piscines i cuina, ha elaborat un estudi sobre com ha afectat la pandèmia en els hàbits de compra dels consumidors en línia i com és el seu nivell de fidelitat en relació amb les marques. I és que, segons dades de l'III Estudi de Màrqueting Relacional realitzat per Kantar per a Mediapost en col·laboració amb l'Associació de Màrqueting d'Espanya, assegura que 7 de cada 10 consumidors considera que l'ecommerce ha estat una solució a l'hora de comprar en un context difícil en el qual va haver-hi restriccions de mobilitat incrementant així les vendes en línia fins a nivells que es preveien aconseguir a Espanya de cara a l'any 2025. I ara passa el mateix amb els nous reptes que se succeeixen com l'increment del preu de l'energia, l'inici del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna o l'augment de la inflació.

La petjada que ha deixat la pandèmia en l'ecommerce El confinament i les llargues hores a casa va provocar que els consumidors dediquessin més esforços i temps a millorar les seves llars. Pel que, segons expliquen els experts de Tuandco, les categories que més van incrementar el seu trànsit i vendes van resultar la de Jardí, Piscines i Mobiliari-Decoració per a la llar. I és que, arran del confinament i el canvi de tendència del client offline cap al canal en línia, va haver-hi pics en els quals les vendes van créixer un 60% respecte a l'any anterior (2019), tot això traduït en un fort increment de tensió en operacions, que va ser ràpidament esmenat. Però en l'àmbit global, quants dels clients que es van passar al canal en línia continuen confiant en aquest mateix mètode per realitzar les seves compres? Bricolatge i millora de la llar. Les categories amb el nivell de retenció més elevat del sector Segons dades de l'informe de Tuandco, el 30% dels clients captats durant el 2020 ha dut a terme almenys una altra compra a la seva botiga en línia habitual. Aquest nivell de retenció és dels més elevats del sector, tenint en compte que la majoria dels productes de bricolatge i millora de la llar són poc atractius per la repetició de compra. «Pel que, la nostra botiga en línia actualment compta amb un elevat percentatge d'usuaris repetidors que continuen confiant en el nostre servei ofert», afegeixen des de l'ecommerce. Així mateix, des de la botiga en línia asseguren que la mitjana d'edat dels seus consumidors ha crescut arran de la pandèmia, amb edats molt diverses que van des dels 24 anys fins als 75 anys. Previsions per a enguany. Vuit milions de facturació La seva previsió per a enguany és créixer un 40%, traduït en 8 milions d'euros de facturació. A més, s'espera consolidar el model de negoci per obrir nous mercats, oferint un servei de qualitat concorde a les necessitats dels clients. Tuandco també aposta fort per la incorporació de valors sostenibles i ecològics a tots els nivells de la companyia: amb les noves categories de productes d'energies renovables i els seus canvis en els processos interns, com l'ús de capses de cartó reciclat. A més d'això, no només s'atribueix l'èxit de l'ecommerce arran de la pandèmia, sinó que també els seus clients valoren amb molta puntuació el servei ofert, comoditat de rebre les compres a casa gràcies a l'accés en qualsevol moment, sense horaris, sense cues i sense riscos de contagi, i tot això, gràcies al seu gran equip d'experts, que els assessora, ajuda i resol els seus dubtes durant, abans i després de fer la compra.