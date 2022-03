La Direcció General de Trànsit (DGT) va actualitzar la seva normativa el passat 21 de març amb l'objectiu de reduir accidents mortals, d'adaptar-se als nous temps i reforçar la seguretat viària. Més enllà d'avisar amb un nou protocol que hauran d'acatar tots els vehicles de l'Estat per ser homologats, la DGT vol fer un pas endavant en la lluita contra la mortalitat a les carreteres. Per això, des de l'organització obligaran a tots els automòbils a incloure el dispositiu "caixa negra" a partir dels 16 de juliol.

Com bé indica la denominació, es tracta d'un element similar al que hi ha als avions i registrarà totes les dades rellevants del cotxe en cas de patir un accident. En el moment que se'n produeixi un, el dispositiu serà capaç de guardar la informació generada durant els 30 segons previs i els 5 posteriors. Aquest mètode servirà de gran ajuda a les autoritats pertinents per a la tasca d'analitzar tot allò que succeeix.

Cal mencionar, que aquest dispositiu no emmagatzemarà cap mena d'imatge ni àudio i estarà situat sota el seient del conductor. D'aquesta manera, i segons un estudi del Parlament Europeu, la inclusió d'aquest element permetrà evitar 25.000 morts i més de 140.000 ferits greus durant els pròxims 18 anys.

Aquest dispositiu no és l'única novetat que té al cap la DGT. En els pròxims mesos, també es voldria implementar un nou sistema de prevenció d'accidents com és un alcoholímetre que no permetrà la posada en marxa del vehicle. Aquest dispositiu anul·laria la posada en marxa del cotxe sempre que el conductor superés la taxa d'alcohol permesa.