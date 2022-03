No tenir el cotxe net malgrat la pluja de fang que ha caigut darrerament o no omplir correctament el dipòsit de l'aigua del neteja parabrises poden suposar una mala visió de la carretera per part dels conductors dels cotxes. Tanmateix, també suposa altres conseqüències com la de ser multats per no netejar el vehicle o no omplir aquest dipòsit. Aquestes dues són algunes de les normes de la Direcció General de Trànsit (DGT) que, probablement, els usuaris desconeguin parcialment o completament.

Amb l'arribada de la nova Llei de Trànsit el passat 21 de març, la DGT ha volgut iniciar una campanya per donar a conèixer noves multes a través de missatges informatius en senyals lluminosos. Així com, endurir les multes per infringir-la i posar en risc la seguretat dels conductors ja sigui fent un ús incorrecte dels sistemes de seguretat (cinturó...) o de l'ús del mòbil. Del dispositiu portàtil, que tants mals de cap suposa a la institució, aquesta ha volgut resoldre un dels darrers dubtes virals que s'està produint entre la societat: puc fer servir el mòbil quan tinc el cotxe aturat? Poder es pot fer; no obstant això, aquesta acció suposarà una multa de 200 euros i la pèrdua de sis punts del carnet de conduir. La norma que reflecteix aquesta infracció és clara i simple: la DGT considera que un vehicle està en circulació sempre que es trobi en marxa o estigui aturat en la carretera, sigui en un semàfor o en una retenció. L'únic ús permès del telèfon mòbil al volant és fent servir el mans lliures. En el cas que es vulgui enviar un missatge, cosa que no hauria de ser una urgència, el conductor ha d'estacionar-se en un lloc fora de la circulació. L'element obligatori que hauràs de portar al cotxe a partir de juliol