El 6 d’abril és una data a marcar amb color vermell en el calendari. I és que a partir d’aquest dia s’obre el termini per presentar a Hisenda la declaració de la Renda corresponent als ingressos obtinguts l’any 2021 de manera telemàtica. Tanmateix, si prefereixes realitzar-la telefònicament o presencialment, l’Estat ha posat a disposició dos dies més: el 5 de maig i l’1 de juny respectivament.

Cada cop més són els espanyols que utilitzen l’aplicació mòbil Bizum per transferir diners instantàniament i l’Agència Tributària no n’és aliena. Pagar per les compres que duem a terme en els establiments comercials, abonar la factura d’un restaurant o deixar de deure diners a un amic o conegut, són algunes de les pràctiques més habituals que es fan amb Bizum. Per aquest motiu Hisenda no se’n desmarca i vigilarà qualsevol transacció que pugui considerar sospitosa de frau.

Per tant, pot Hisenda vigilar les transaccions amb Bizum?

La resposta és sí. L’organisme públic pot requerir al teu banc un informe sobre les operacions executades per mitjà d’aquesta aplicació mòbil. Tanmateix, els ciutadans no estan obligats a declarar aquestes transaccions, ja que l’app limita a 1.000 euros l’import màxim que es pot enviar. Per tat, les normes sobre els moviments bancaris que han de ser declarats no poden ser aplicats en aquestes operacions.

Establiments comercials i restaurants

En el cas dels establiments comercials i restaurants que cobrin a través de l’aplicació, es veuran forçats a declarar com a venda o servei les transaccions sigui quina sigui la quantia. A l’hora de declarar-ho, els negocis hauran de considerar les operacions i els moviments amb Bizum com si es tractés de pagaments efectuats amb una targeta bancària ordinària.