Del 5 al 8 de maig Formentera acull un dels esdeveniments més importants del sector digital al nostre país. Al llarg de quatre dies es portaran a terme una sèrie de debats i xerrades amb els millors experts sobre les últimes tendències i reptes en l’univers digital. Màrqueting, ‘social media’, ‘branding’ i creativitat són algunes de les temàtiques que encapçalaran l’esdeveniment. En definitiva, l’esdeveniment oferirà una visió 360º de la comunicació per als amants de la cultura digital.

A la cita hi acudiran representants d’algunes de les plataformes digitals més importants del moment com Netflix, TikTok, Twitter, Prisa i Meta (Facebook), entre d’altres. Així, Formentera 20 serà no només una ocasió per aprendre i compartir les seves idees, sinó que també es convertirà en una oportunitat perquè els assistents puguin fer ‘networking’. Tot això mentre disfruten dels entorns paradisíacs que ofereix l’illa. De fet, Formentera 20 ha situat a l’illa com a referent al món digital, a més de destí turístic. Formentera 20 serà una ocasió ideal per a professionals apassionats del món digital, emprenedors, comunicadors, amants del màrqueting i la comunicació i, en general, persones curioses que volen estar al dia del que està passant al món digital.

🗓️ 5 al 8 de mayo

📍 Formentera

Participants

Entre les personalitats més destacades que participaran en l’esdeveniment hi ha el publicitari Toni Segarra, creador de campanyes tan cèlebres com ‘¿T’agrada conduir? ‘Benvingut a la república independent de casa teva’; ‘Be water, my friend’; i ‘De què fan olor els núvols’, que desenvoluparà durant les jornades. D’altra banda, la directora general de Prisa Àudio, María Jesús Espinosa de los Monteros, analitzarà les claus per escriure pensant en so i per què l’àudio és un format de transformació digital per als mitjans i en què consisteix l’anomenada era de l’audificació.

En representació de Meta (Facebook), Pepa Rojo, ‘creative strategist’, explicarà les solucions creatives que poden aportar millors resultats a les agències i a les marques a través de plataformes com ara Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp i VR Oculus. D’altra banda, l’esdeveniment comptarà amb la presència del director de TwitterNext, Emilio Pila, que s’ha format envoltat dels millors directius creatius i els millors ‘planners’ que han sortit de les grans agències espanyoles en els últims 20 anys: McCann, Saatchi&Saatchi i Proximity. Pila centra el seu discurs en la importància que té la marca com a element de valor diferencial competitiu. Una cita imperdible per als amants del ‘branding’ i la creativitat.

Pablo Skaf, director de Màrqueting Partnerships a Netflix per a Espanya i Portugal, analitzarà la rellevància i la versatilitat d’aquesta disciplina en les estratègies de màrqueting actuals. Per a això, explicarà diversos casos d’èxit i aportarà la seva visió sobre com la creativitat permet articular col·laboracions que contribueixin a la construcció del valor d’una marca. Per la seva banda, la Head of Agencies per a Espanya i Portugal a TikTok, Ana Gómez, analitzarà com crear històries de marca destacades, assessorant i ajudant a l’ecosistema d’agències en l’educació i evangelització de l’ús de la plataforma com a canal orgànic i d’amplificació dels continguts publicitaris.

Finalment, Isabel Martínez, Bruno Sellés i Tomás Alonso clausuren la llista de ponents d’aquest esdeveniment digital. Martínez, coneguda com a Isabelita Virtual, és una directora creativa amb més de 15 anys d’experiència en agències de publicitat com SCPF, DDB Barcelona i Wunderman NY. Actualment compta amb més de 600.000 seguidors i col·labora amb marques i institucions com Dior, Hermès, Kenzo, Sony, Louis VuittonFoundation, Vogue Italia, W Magazine i TheMoscow Ballet. Sellés, d’altra banda, és director creatiu de Vasava, una de les agències de comunicació i ‘branding’ més importants i referents, que porta clubs com l’Atlètic Madrid i el FC Barcelona i marques com Diesel i Adobe. Finalment, el responsable de comunicació de Samsung, Tomás Alonso, compta amb més de 15 anys d’experiència en diferents àrees de Comunicació incloses la comunicació corporativa i relacions amb els mitjans de comunicació.

La periodista Rosa Castells, creadora i directora de Formentera 20 ha sigut, com cada any des de la primera edició, l’encarregada de reunir els experts més rellevants del sector. Amb més de 20 anys d’experiència a TVE, Castells ha sigut directora de comunicació i premsa de La Fura dels Baus, Fòrum Universal de les Cultures (Barcelona, 2004), Esarq (Universitat Internacional de Catalunya) i Festival Internacional de Cine de Barcelona, entre d’altres.