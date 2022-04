La Intel·ligència Artificial (IA) ha assumit el rol d'habilitador de totes les noves tecnologies que s'estan implantant en el mercat. És a dir, totes elles utilitzen, en menor o major mesura, algun tipus de tecnologia basada en intel·ligència artificial. Segons el nou informe 'Intel·ligència Artificial com a palanca de generació de valor. Maduresa del mercat a Espanya', elaborat per IDC i patrocinat per Plain Concepts, una nova manera de treballar, noves capacitats i eines i, per tant, noves necessitats conduiran a un creixement exponencial del mercat espanyol de la IA del 27% interanual en el període 2020-2025, la qual cosa suposaria aconseguir una xifra de mercat de 1.400 milions d'euros l'any 2025.

De fet, per al 2023 el 70% dels treballadors connectats en funcions basades en tasques empraran intel·ligència integrada en els espais de treball digitals adaptables des de qualsevol lloc per a involucrar clients/col·legues i impulsar la productivitat de l'empresa. A més, actualment prop de la meitat de les empreses a Espanya utilitzen, o estan en fase de prova, sistemes basats en tecnologia de IA o softwares relacionats. El principal avantatge que detecten els usuaris radica en l'automatització de tasques repetitives, acompanyada per una millora en la qualitat del servei, producte o procés.

Nova manera de treballar

És en aquest context on IDC i Plain Concepts detecten el principal nínxol de mercat de la IA en les noves maneres de treballar. Ja molt abans de l'inici de la pandèmia, IDC va predir l'aparició d'una nova classe d'espais de treball digitals, que ofereixen un nou mecanisme per a proporcionar de manera intel·ligent tecnologia, dades i col·laboradors als treballadors. Els espais de treball digitals intel·ligents seran un ecosistema tecnològic central que connectarà als treballadors amb un lloc de treball híbrid.

L'espai de treball proporcionarà una visió personalitzada i federada dels recursos que els treballadors necessiten per a fer el seu treball, inclòs l'accés a experts en la matèria i a altres col·laboradors, des de qualsevol lloc i a través de qualsevol dispositiu. Aquest recent estudi d'IDC patrocinat per Plain Concepts demostra que les organitzacions reconeixen una sèrie de beneficis de les inversions en espais de treball digitals, com són l'augment de la productivitat dels empleats i la millora de la seva experiència, així com l'estalvi de costos, l'increment dels ingressos i la continuïtat del negoci com a principals impulsors.

Configuració i aplicacions

Els departaments de TI acostumen a ser la punta de llança en tots els processos d'innovació i transformació digital de les empreses. En el cas de la IA es busca transformar tant la columna vertebral de l'empresa com la seva manera de tractar amb el client, evolucionant els processos de seguretat i sistemes interns, les seves operacions i models de producció. No obstant això, nombroses organitzacions (31%) encara no han decidit el seu full de ruta per aquest viatge, que pot ser tan diferent com ho són elles en si mateixes. Pot realitzar-se de múltiples maneres: fins a un 46% tenen o planegen tenir les seves solucions de IA completament en el núvol, enfront de l'opció on-premise. Pel que fa a la manera de desenvolupar aquestes solucions, l'estudi d'IDC troba tres opcions destacades pels enquestats que sumen, en proporcions similars, fins al 83% del total de respostes: el desenvolupament per part d'un equip de TI intern, d'un servei de TI general i de consultoria empresarial, o mitjançant empreses especialitzades en desenvolupament de IA.

Principals desafiaments

Dit això, encara no es destinen els recursos financers i humans necessaris per a dur a terme un canvi real i eficaç, moltes vegades limitats pels pressupostos que s'empren en aquesta matèria - el 54% de les organitzacions encara destina menys de 50.000 € anuals -; i en altres ocasions per la dificultat tant de contractar el talent i el coneixement en el mercat laboral, com per les eines que millor s'ajustin a les seves necessitats, especialment quant a machine learning i a anàlisis i enginyeria de dades. En aquest entorn són necessaris perfils no tan tradicionals, amb una paleta de capacitats i skills diferents del que s'ha buscat en els últims 20 anys. La demanda d'aquests nous professionals és tal que entorn del 75% de les companyies enquestades per IDC afirma haver tingut complicacions per trobar almenys un dels perfils buscats en les diferents àrees que es proposaven.

«La Intel·ligència Artificial ha obert davant nosaltres un univers de possibilitats que ens permetrà agilitar i millorar la presa de decisions en companyies de qualsevol sector. I el mercat espanyol és perfectament conscient d'això, tal com mostren les dades de creixement. A Plain Concepts tenim el compromís d'acompanyar als nostres clients en els seus processos de transformació, donant-nos suport en l'últim en innovació IA i en el millor equip d'especialistes amb l'objectiu de millorar la forma en què clients i tecnologia interactuen en favor del desenvolupament de negoci», explica Jesús Pintado, Head of Global Business Development & Strategy en Plain Concepts.