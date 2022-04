Google ha fet un pas en la promoció del dret a la reparació amb el nou programa, amb què subministrarà peces originals dels telèfons mòbils de la companyia tant a reparadors professionals independents com a consumidors.

L’aliança de Google amb la comunitat iFixit permetrà l’adquisició, a finals d’any, de peces de recanvi per realitzar les reparacions més habituals als telèfons de la companyia des del model Píxel 2 d’ara endavant, inclosos els pròxims llançaments.

Aquesta modalitat dirigida a particulars estarà disponible inicialment en països de la Unió Europea on es comercialitzen els Píxel, així com en els Estats Units, Regne Unit, Canadà i Austràlia, com ha informat la companyia en un comunicat enviat a Europa Press.

Les peces de recanvi es podran obtenir individualment o dins de kits. Aquests últims inclouran també les eines necessàries per a la reparació, com puntes de tornavís i espàtules.

També hi haurà un programa enfocat als reparadors professionals independents, en aquest cas, al costat d’uBreakiFix, que compta amb més de 750 establiments als Estats Units i al Canadà. En ells, des de Google asseguren que es podran reparar tant Píxel amb garantia com sense ella.

Per als països on no hi hagi un servei d’uBreakiFix, Google ja disposa de diferents opcions per a la reparació, que depenen que el dispositiu tingui o no la garantia en vigor i de la seva ubicació, i per les quals l’usuari pot enviar el telèfon per correu postal o acudir a un soci de reparació autoritzat.

Reduir els rebutjos electrònics

La companyia també ha recordat que recentment han iniciat un programa de reparació d’ordinadors Chromebook, de la mà de fabricants com Acer i Lenovo, i enfocat als centres d’ensenyament. I per donar una segona vida a ordinadors Mac o PC antics, ofereix Chrome OS Flex.

Perquè els telèfons Píxel antics funcionin durant més temps, la companyia s’ha compromès a oferir actualitzacions de seguretat almenys durant cinc anys per al Píxel 6 i el Píxel 6 Pro.

Els dispositius Nest també estaran coberts amb actualitzacions de seguretat automàtiques durant almenys cinc anys a partir de la data en què es posin a la venda al Google Store dels Estats Units. I de manera complementària, des de Google publiquen actualitzacions trimestrals del ‘software’ dels telèfons Píxel, actualitzacions per als productes Nest i també de ‘software’ ampliades per als Chromebooks.

Així mateix, la companyia ha destacat que des d’aquest any, el cent per cent dels productes de ‘hardware’ contenen materials reciclats i treballen perquè el transport d’aquests equips des de Google fins als clients «sigui 100% neutre en emissions de carboni».

Entre altres objectius, Google assenyala que esperen aconseguir aquest any la certificació «Zero Waste to landfill» (’zero residus a l’abocador’) i eliminar per complet els embalatges de plàstic per al 2025.