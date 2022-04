TikTok és una xarxa social d'origen xinès que serveix per compartir vídeos curts i en format vertical. Dansa, comèdia i educació són alguns dels gèneres dels vídeos d'alguns dels usuaris d'aquesta mundialment coneguda xarxa social. La ciutat de Girona és la protagonista d'algun d'aquests curtmetratges, acumulant prop de 130 milions de visualitzacions a l'etiqueta #Girona.

El primer vídeo que apareix quan escrivim en el cercador el tag Girona, és el del ciclista Noel Mulkey (@noelmulk0). L'atleta del Craft Sportswear mostra un seguit d'imatges on se'l veu a l'estany de Banyoles, delectant-se amb algunes de les millors postres de la capital gironina o, simplement entrenant. En aquesta xarxa social acumula més d'un milió de seguidors.

Qui també "promociona" Girona és el conegut youtuber Long Li Xue. El gironí se'l coneix per participar en el programa Adolescents iCat de Roger Carandell, i per presentar el programa de televisió "Eufòria" de la plataforma Twitch. En el seu vídeo mostra quin és per ell, el millor restaurant de la capital gironina.

Jordi Sanya (@jordisanya) acumula més de 160 mil visualitzacions i més de 18 mil m'agrades en un vídeo on se'l pot veure ballant a les escales de la Catedral de Girona. En el seu compte personal té prop de 170 mil seguidors.

Amb prop de 22 mil visualitzacions, el compte @foodiegir va penjar un vídeo mostrant als seus seguidors com és per dins el restaurant Normal dels germans Roca i quin tipus de menjar s'hi pot consumir. Tot i que no té gaires seguidors (617), aquest compte és ideal per saber on es pot menjar a la capital gironina.

Si ets un aficionat a les llegendes i la cultura de Girona, el compte de Tik Tok de Perusia Studio (@perusiastudio) és ideal. En un vídeo explica la famosa llegenda de la bruixa de la Catedral de Girona. El curtmetratge acumula més de 8 mil m'agrades i prop de 70 mil visualitzacions.

El Girona FC està molt arrelat a la ciutat, per això no podia faltar un vídeo sobre ell. En un partit de pretemporada de l'equip de Míchel, Samu Sáiz va marcar un gol de penal a l'estil "panenka". L'usuari de TikTok @mrespi98 ho va gravar i ho va publicar a la xarxa social. El seu vídeo ha acumulat gairebé 900 mil visualitzacions.