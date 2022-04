La xarxa social Twitter guardarà un historial en el qual quedin reflectits cadascun dels canvis que s'hagin realitzat en els 'tuits' modificats després d'haver estat publicats. La companyia va anunciar fa uns dies que estava treballant en una eina per editar les publicacions, una de les peticions més sol·licitades per part dels usuaris en els últims anys. Llavors, va indicar que la seva prioritat era la de protegir la integritat de les converses públiques per evitar el seu ús indegut, que arribaria a llançar-la «en els pròxims mesos» i que començaria a provar-la a Twitter Blue.

Fa uns dies, el desenvolupador expert en enginyeria inversa Alessandro Paluzzi va localitzar un botó d'edició de 'tuits' entre les opcions d'aquests. Aquest permet modificar el text i actualitzar-lo per oferir una versió nova de la publicació en la xarxa social. Més recentment, l'enginyera Jane Manchun Wong ha descobert que aquesta funció d'edició de 'tuits' vindrà acompanyada per un historial en el qual es van registrant cadascun d'aquests canvis. «Sembla que l'enfocament de Twitter per editar un 'tuit' és immutable, ja que en lloc de modificar el text del 'tuit' dins del mateix (és a dir, la mateixa ID), en torna a crear un de nou amb el contingut modificat», ha puntualitzat en aquesta xarxa social. Amb aquesta opció, la plataforma busca evitar l'ús indegut de l'opció d'edició de 'tuits' i la desinformació. Els usuaris seran conscients de les modificacions que s'han fet en aquestes publicacions i sabran si els seus creadors només han corregit alguna errata o si han alterat els seus 'tuits' completament.