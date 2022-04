Després d'anunciar la pèrdua de 200.000 subscriptors en el primer trimestre d'aquest any i una caiguda del 28% a les seves accions, Netflix estudia implementar un nou model de subscripció més econòmic. Aquesta nova oferta inclouria anuncis a canvi d'una rebaixa en els costos dels seus serveis, una proposta que ja funciona en altres plataformes com Hulu o HBO Max. De moment, Reed Hastings, cofundador de la companyia nord-americana, ja ha avançat que aquesta opció estaria disponible «al llarg de l'any vinent o d'aquí dos», tal com publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.